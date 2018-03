Huonokuntoinen huuhkaja pelastettiin – Voi olla sama, joka nousi julkkikseksi ulkomaillakin

Tampereen keskustasta löytyi torstaina aamulla huuhkaja, joka ei päässyt kunnolla liikkeelle. Pelastuslaitos pelasti huuhkajan, ja se viedään eläinhoitolaan hoitoon.

Paloesimies Sami Rantala sanoo, että huuhkaja otettiin haavilla kiinni. Lintu oli rengastettu, ja se oli Rantalan mukaan tottunut ihmisiin.

– Se ei laittanut vastaan, mutta oli ihmeissään, Rantala kuvaa.

Lintu on toimitettu pieneläinhoitolaan hoitoon. Eläinsuojeluneuvoja Hanna Al-Saedi sanoo, että hänen miehensä hakee juuri lintua hoitoon Pälkäneelle ja hoitotoimet on aloitettu.

– Hyvä merkki on, että se seisoo omilla kintuillaan. Veikkaukseni on, että se on nälissään. Isoja petolintoja on nyt nälkiintynyt, eivätkä ne pääse lentämään.

Eläinsuojeluneuvoja sanoo, että hyvin todennäköisesti huuhkaja voi olla sama, joka ilahdutti Liikenneviraston kelikameran kuvassa rantatunnelin suulla alkuvuonna. Video herätti huomiota ulkomailla asti ja siitä tuli somehitti.

– Tämä on hyvin todennäköistä, että voi olla sama. Huuhkajalla on omat reviirit, Hanna Al-Saedi sanoo.

Huuhkaja löytyi Rongankadulta, mikä on lähellä Rantatunnelia. Tämä tukisi oletusta, että löydetty yksilö olisi sama.

– En usko, että monta huuhkajaa on samalla kaupunkialueella. Huuhkaja on äänetön ja mystinen veikko, Hanna Al-Saedi kuvaa.

– On ollut mielenkiintoista seurata sen touhuja. Mikä tarina mahtaa olla takana?

