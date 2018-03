Paikkojen rikkomista, seksiä keskellä katua ja meteliä aamuun asti – Budapestin bilekorttelin asukkaat ovat kyllästyneet sikaileviin turisteihin

BUDAPEST Budapestilaisen Sándor Szikszain alaoven summeri on rikki. Se on hajotettu jo kolme kertaa, minkä vuoksi summeri on päätetty jättää korjaamatta.

Syynä ovat huonosti käyttäytyvät turistit. He paitsi rikkovat paikkoja myös häiriköivät Szikszain mukaan keskellä yötä.

– Usein summeri soi aamuyöstä, kun eksyneet humalaiset turistit yrittivät etsiä takaisin vuokraamaansa Airbnb-majoitukseen.

Szikszai asuu Unkarin pääkaupungin seitsemännessä kaupunginosassa. Aiemmin alue tunnettiin juutalaiskorttelina, mutta nykyään se on Budapestin yöelämän keskus. Kevään tullen yöelämä levittäytyy baareista kaduille ja koko kaupunginosa muistuttaa pimeän tultua riehakasta festivaalialuetta.

Kahden tunnetun synagogan ympärille on noussut liuta baareja, kahviloita ja ravintoloita.

Monelle turistille Budapestin keskusta onkin juhlijan taivas. Unkarissa alkoholi on länsimaihin verrattuna edullista, ja Budapest houkuttelee erityisesti viikonloppumatkailijoita. Turistien määrä kasvaa jatkuvasti.

Yksi Budapestin erikoisuuksista ovat niin kutsutut rauniobaarit. Niistä tunnetuin on Szimpla Kert, jonne on jonoa arki-iltanakin. Baarista ulos tuleva brittiopiskelijoiden porukka kertoo halvan alkoholin olleen yksi Budapestin houkutuksista.

– Historia ja juominen, Alex Wheatley kertoo matkakohteen valintaperusteiksi.

Porukan käyttäytymisessä ei ole moitittavaa, mutta heillä on sama tavoite kuin monella muulla Budapestin yössä.

– Olla niin kännissä kuin mahdollista, Jamie Roberts sanoo.

Sándor Szikszai asuu keskellä Budapestin yöelämän keskusta seitsemännessä kaupunginosassa. Hänellä ei ole mitään turisteja vastaan, mutta hän toivoo heidän käyttäytyvän nykyistä paremmin. Uwe Tautenhahn

Monen paikallisen mielestä turistit ovat erittäin tervetulleita. Ongelmana ovat vain he, joiden mielestä Budapest on paikka, jossa normaalit käytössäännöt eivät päde.

– Ei meillä ole mitään turisteja vastaan, kunhan he osaisivat käyttäytyä, Szikszai sanoo alkuillasta keskellä baarikortteleita, kun ravintolat vasta alkavat täyttyä.

Yle pyysi alueen asukkaita lähettämään videoita siitä, miltä heidän kotikatunsa yön pimetessä näyttää. Yhdellä kehnolaatuisella kännykkävideolla kaksi nuorta harrasti seksiä keskellä katua. Toisella baarijonot täyttävät koko korttelin jalkakäytävän, mikä tuo metelin kadulle aamuun asti.

Alkuvuodesta kaupunginosan asukkaat yrittävät kansanäänestyksen avulla vaimentaa meteliä. Äänestyksessä esitettiin rajoituksia baarien ja ravintoloiden aukioloille. Äänestysaktiivisuus jäi kuitenkin alle 50 prosenttiin, minkä vuoksi se mitätöitiin.

Osa seitsemännen kaupunginosan baareissa ovat alkaneet omatoimisesti rajoittaa ei-toivottuja matkailijoita. Kőleves-ravintolan suuren sisäpihan terassilla on kyltti, joka kieltää polttariporukoiden pääsyn.

– Välillä heitä tulee parikymmentä kerralla, he rikkovat laseja ja metelöivät, Kőlevesin tarjoilija Fruzsina Pető perustelee kieltoa.

Erityisesti Britanniasta tulevat miesporukat suosivat Budapestia polttarikohteena.

Heille on tarjolla räätälöityjä polttaripaketteja. Budapestin kaduilla näkeekin päivittäin niin kutsuttua kaljapyöräilyä, jossa koko polttariporukka polkee ympäri kaupunkia erikoissuunnitellun, pyörillä kulkevan baaritiskin ympärillä.

Osa polttarituristeille tarjotuista ohjelmapaketeista on selvästi ihmisarvoa alentavia. Nettisivuilla tarjotaan "pilaa", jossa polttarisankarin voi lukita käsiraudoilla koko baarikierroksen ajaksi lyhytkasvuiseen mieheen tai ylipainoiseen naiseen.

Baarimikko Pető sanoo polttariporukoiden kieltämisen syyksi sen, että myös muiden matkailijoiden ja lapsiperheiden halutaan viihtyvän alueella.

– Haluamme pitää alueen sellaisena kuin se oli aiemmin muutama vuosi sitten.

Yksi Euroopan suurimmista synagogista sijaitsee Budapestissa kaupungiosassa, joka houkuttelee nykyään erityisesti juhlimaan tulleita turisteja. Aiemmin alue tunnettiin juutalaiskortteleina. Uwe Tautenhahn

Huonon käyttäytymisen lisäksi toinenkin matkailun lieveilmiö on alkanut vaikuttaa paikallisten elämään. Sándor Szikszai kertoo monen naapurinsa muuttaneen pois ja laittaneen asunnon Airbnb-palvelun kautta vuokralle.

Turistien majoittaminen tuo usein paljon enemmän rahaa kuin pitkäaikainen majoittaminen, minkä vuoksi yhä useammin naapureina on nyt koko ajan vaihtavia bileporukoita. Lisäksi vuokrataso on noussut.

Alueen alkuperäisestä juutalaisesta kulttuurista on jäljellä enää vain vähän. Toisen maailmansodan aikana seitsemännestä kaupunginosasta tehtiin juutalaisten ghetto, josta heitä vietiin tuhoamisleireille. Valtaosa unkarinjuutalaisista tapettiin holokaustissa.

Bilekorttelin rakennusbuumi vei mukanaan myös palan historiaa, kun viimeinen osa gheton muuria purettiin uuden talon autotallin tieltä. Myöhemmin paikalliset asukkaat pelastivat osan puretusta tiilistä ja rakensivat muurin uudestaan muistomerkiksi.

Kevään tullen matkailijoiden määrä vilkastuu, ja melutaso nousee. Szikszai sanoo ymmärtävänsä nuoria, jotka haluavat juhlia. Hänelle on kuitenkin yksi toive niille suomalaisille, jotka tulevat Budapestiin lomalle.

– Ymmärrän, että ihmiset haluavat juoda. Olen itsekin ollut nuori. Mutta koittakaa silti käyttäytyä.