Eihän kelien ihan näin pitänyt mennä – pääsiäisen loppu näyttää etenkin tien päällä kurjalta

Pääsiäislomalle voi ajella lähes pilvettömän taivaan alla, mutta sää saattaa muuttua rysäyksellä maanantaiksi.

Luvassa voi olla hankala keli etenkin pääsiäisen paluuliikenteelle. Osassa maata sataa tuulen kanssa 10–20 senttiä lunta.

Lumirintama nousee ennusteen mukaan kaakosta ja liikkuu kohti pohjoista. Pilvisyys lisääntyy etelässä sunnuntaista alkaen ja muuttuu pohjoista Suomea lukuun ottamatta jopa sakeaksi maanantain pyryksi etenkin maan itä- ja keskiosissa.

Lähes koko pääsiäisen sää näytti alustavissa ennusteissa hyvinkin lupaavalta: päivällä ainakin melko aurinkoista ja yöllä pakkasta. Jo silloin Suomen eteläpuolitse oli pääsiäisen lopulla liikkumassa matalapaine, joka nyt viimeisimmän ennusteen mukaan nousee, sataa ja sotkee pääsiäisen lopun.

– Neuvoni autoilijoille on, että jos on mahdollisuus, kannattaa vielä lauantaina tarkistaa viimeisin ennuste ja lähteä liikkeelle jo sunnuntaina, opastaa meteorologi Seija Paasonen.

Ilmatieteen laitoksen varoitukset (siirryt toiseen palveluun)

Ero sunnuntain ja maanantain välillä on kuin yö ja päivä. Maanantai on teiden aurauksen kannalta hankala. Periaatteessa päätiet voi suolata, mutta lunta voi sataa niin reippaasti, että suola sulattaa lumen hankalaksi mössöksi. Näkyvyys on joka tapauksessa huono.

Maanantain sää on kiinni siitä, miten Suomen länsipuolen korkeapaine liikkuu lähipäivinä. Kysymys on siitä, pitääkö korkeapaine pintansa ja pitää koko pääsiäisen sään hyvänä.

Vuodenaikaan nähden sää on pääsiäisenä kuitenkin selvästi kylmempää.

Vaihtelu kuuluu sääennusteisiin ja säähän. Siitä saadaan uusi esimerkki mahdollisesti jo ensi viikolla, kun varsinkin yöt lämpenevät selvästi.

Reilun viikon ennuste Etelä-Suomeen ja pitkänajan keskiarvo, joka näkyy kuvassa mustana viivana. Yle /Seija Paasonen

Juttua päivitetty 29.3.2018 kello 12:44: Poistettu vanhentunut varoituskarttakuva ja lisätty linkki Ilmatieteen laitoksen varoitukset -sivulle.