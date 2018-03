Suomeen rakennetaan hulppea lomakylä formulatähdille: "Jos on oma Ferrari, sitä voi pitää siellä"

Kymi Ringin moottoriradan varteen on tulossa 60 luksusmökkiä.

Moottoriradan varteen Kymi Ringille Iittiin aiotaan rakentaa hulppeita vapaa-ajanasuntoja. Alueelle nousee kuutisenkymmentä asuntoa, joista suurimmat ovat useampikerroksisia, ja neliöitä on pari sataa.

– Niistä tulee hulppeita ja näyttäviä. Niitä markkinoidaan formulatähdille ja muille merkkihenkilöille, joilla on varaa laittaa lomaosakkeeseen vajaat miljoona euroa, suunnittelee nurmijärveläisen Rakennusvarma Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuokila.

Rakennusliike on lähtenyt osakkaaksi Kymi Ringiin ja vastaa asuntojen rakentamisesta.

Asuntojen lisäksi rakennetaan yksityinen klubi, jossa asuntoihin sijoittaneet voivat tavata. Suurimpien asuntojen ostajille kuuluu myös radan käyttöoikeus. Asuntoihin tulee myös autotallit.

– Jos on oma Ferrari, sitä voi pitää siellä. Ja katsella lasitetun seinän takaa kisoja, Vuokila kuvailee.

Eturiviin asettuvien asuntojen läheisyyteen on suunniteltu rakennettavaksi lähes kaksinkertainen määrä pienempiä asuntoja. Pienimmät ja edullisimmat maksaisivat 200 000 euroa. Pieniin asuntoihin sijoittavat voivat hankkia autopaikan alueelle tulevasta pysäköintihallista.

– Ehdottomasti näille löytyy ostajia. Etelä-Euroopassa on vastaavia, jotka ovat hyvin suosittuja, Vuokila sanoo.

Asunnot massiivipuusta

Asuntojen markkinointimateriaali on Vuokilan mukaan valmiina huhtikuun puolivälin tienoilla. Rakentaminen aloitettaisiin hänen mukaansa kesällä.

– Ensi kesän kisoja varten olisi päästy jo muuttamaan.

Asunnot rakennetaan massiivipuusta. Rakennusvarma on aloittamassa massiivipuuelementtien valmistamisen Loviisassa kevään aikana.

– Siellä jo robottia pystytetään. Toinen tehdas on suunnitteilla Kemiin, mutta lopullinen investointipäätös on vielä tekemättä, Vuokila sanoo.

Yritys kertoo panostavansa erityisesti puurakentamisen kehittämiseen. Vuokilan mukaan Loviisassa valmistettava massiivipuu on kemikaalivapaata.

– Kantava ajatus on, että rakentaminen Kymi Ringillä on ekologista. Radan käyttökin voi olla, jos järjestetään sähköautokisoja, Vuokila maalailee.

Vuokila kertoo, että asuntojen lisäksi moottoriradan lähtösuoran viereen tulee varikkotallit, joiden toiseen kerrokseen tulee vip-aitioita. Rakennusvarma huolehtii myös niiden kauppaamisesta.

Rakennusliike tahtoo maailmalle

Nurmijärveläinen rakennusliike on Kymi Ringissä mukana, koska se haluaa kansainvälistä näkyvyyttä.

– Meidän on tarkoitus laajentua maailmalle. Kymi Ring tukee tätä. Kun olemme kulkeneet ulkomailla, niin tämä on hanke, joka on noteerattu monessa maassa, toimitusjohtaja Vuokila sanoo.

Toinen syy on siinä, että Vuokila tuntee Kymi Ringin hankkeen paremmin kuin hyvin.

– Viisi vuotta sitten työskentelin YIT:llä, kun tätä hommaa aloiteltiin. Olin yksikönjohtajana ja hanke oli vastuullani. Tunnen ratahankkeen kuin omat taskuni, Vuokila kertoo.

Se, paljonko euroja Rakennusvarma Kymi Ringiin sijoittaa, ei ole julkista tietoa. Vuokila kuitenkin kommentoi, että kyse on merkittävästä summasta.

– Tällaista hanketta ei ole tässä mittakaavassa toista. Siksi tämä meitä näin paljon kiinnostaa, Vuokila sanoo.

Rakennusvarma on perustettu vuonna 2004. Se toimii etupäässä pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Valtionavustus voitiin myöntää

Moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskuksen muita rahoittajia ovat ratayhtiön omistajat, joita ovat autourheilun lajiliitto AKK Sports, Suomen Moottoriliitto, A. Ahlström kiinteistöt ja Iitin kunta.

Kymi Ringin ensimmäisen vaiheen rahoituksen pitäisi nyt olla kunnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti keskiviikkona, että se myöntää 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen radan rakentamista varten. Avustus oli ehdollinen. Se myönnettiin vasta, kun ratayhtiöllä oli osoittaa yksityistä rahoitusta olevan tarpeeksi.

Valtio on aiemmin myöntänyt hankkeelle 3 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisrahoituksesta valtionavustukset kattavat 6,5 miljoonaa euroa ja muiden rahoittajien osuus on 10 miljoonaa euroa.