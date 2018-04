Palvelutalo kaikilla mausteilla – täyden palvelun senioritalosta saa rahalla sen avun, mitä haluaa

Saga Lakeudenlinnan johtaja Anne Jylhä on tyytyväinen Seinäjoen asuntojen menekkiin, sillä vajaat kolmannes asunnoista on täynnä. Osa asukkaista on pohjalaisia paluumuuttajia.

Saga Lakeudenlinnan käytävillä Seinäjoella käy tasainen vilske, kun työmiehet tekevät viimeisiä asennuksiaan. Samaan aikaan ensimmäisten asukkaiden tavaroita kannetaan jo sisään.

Kiirettä pitää, sillä Esperi-konsernin Saga-palvelutalo avautuu heti pääsiäisen jälkeen. Vastaavia luksustaloja on tähän mennessä rakennettu Helsinkiin ja Turkuun sekä Raumalle ja Lappeenrantaan, sen sijaan Pohjanmaalla talo on ensimmäinen.

Seinäjokelainen 82-vuotias Sisko Seppälä muutti uuteen palvelutaloon ensimmäisten joukossa. Oma aiempi asunto jäi vain kivenheiton päähän Puskantien kerrostaloon.

Seppälä halusi muuttaa Lakeudenlinnaan etenkin palveltavaksi. Itsenäisyys säilyy omassa 44 neliön asunnossa, ja tarvittaessa talosta löytyy sekä apua että seuraa. Kaukana asuvat pojatkin ovat nyt tyytyväisiä.

– Minkä avun minä tarvitsen, sen minä saan. Se on parasta.

Näissä taloissa rahalla saa ostaa haluamansa, ja mitä ei ole, se pyritään järjestämään, vakuuttaa Saga Lakeudenlinnan johtaja Anne Jylhä. Siis vaikka joogatunnin, jos joku sellaista haluaa.

Seinäjoella yhteistilojen upottavat sohvat ja ruokaryhmät ovat jo paikoillaan, samoin piano kukka-asetelmineen. Hissistä kerroksiin astuvaa tervehtivät erilaiset kukkatapetit, joista on helppo tunnistaa, onko kerros oma vai jonkun muun.

Tuntuu, että jokaista yksityiskohtaa on mietitty tarkoin.

Saga Lakeudenlinnan yleisissä tiloissa voi vajota vaikka löhösohvaan. Myös talon allasosasto, kirjasto ja kuntosali ovat asukkaiden vapaassa käytössä. Tarmo Niemi / Yle

Riskinä korkea hinta

Kilpailu ikäihmisten palveluissa on kovaa, sillä viime vuosina pohjalaismaakuntiin on noussut kymmeniä palvelutaloja. Rakennuttajina ovat valtakunnalliset yritykset, kuten Attendo, Esperi Care ja Mehiläinen.

Eniten yksityisiä taloja on rakennettu Etelä-Pohjanmaalle, noin 40.

Johtaja Anne Jylhän mukaan asuntojen menekki on tästä huolimatta ollut hyvä. Lähes kolmannes noin 80 asunnosta on varattu. Sen sijaan ryhmäkodin 31 paikasta on varattu vasta muutama.

Suurin tekijä lienee hinta: oman asunnon halvimmalla palvelupaketilla saa noin 1400 eurolla, mutta ympärivuorokautisesta hoivasta joutuu maksamaan yli 4000 euroa kuukaudessa. Jos edellytykset ovat kunnossa, kunta voi myöntää kuluihin palvelusetelin.

Viranomaiset valvovat palvelujen laatua, joten asukkaalle suurin riski voikin olla juuri palvelujen hinta.

– Jos asuminen on hyvin pitkää, riittävätkö varat, pohtii ylitarkastaja Aija Ström Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Mikäli mumman tai paapan rahat loppuvat, kyseeseen voi tulla toimeentulotuki. Viimekädessä kunnalla on oikeus siirtää asukas halvempaan paikkaan.

– Kunnalla on aina oikeus, kun he maksavat, ottaa myös kantaa siihen mistä he maksavat, Ström perustelee.

Saga Lakeudenlinnan mallikaksio on sisustettu valmiiksi. Kalustetuissa asunnoissa voi toipua vaikka leikkauksen jälkeen. Tarmo Niemi / Yle

"Meillä on palvelua"

Saga Lakeudenlinna ei olisi nimensä veroinen, ellei se pyrkisi erottumaan juuri palveluillaan. Talon yleisistä tiloista löytyy esimerkiksi kirjasto ja kahvila, ja ruokahuollosta vastaavat oma kokki ja ravintolapäällikkö.

Leivät ja leivonnaiset tehdään itse, samoin ruoka. Vapaa-ajan ohjaajat aktivoivat asukkaita monin tavoin.

– Se voi olla kirjallisuutta, kielituntia, jumppaa. Monenmoista kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Meillä on täällä kylpyläosasto, oma senioreille suunnattu kuntosali ja huippulaitteet siellä. Meillä on kampaaja, jalkahoitaja – meillä on palvelua, johtaja Anne Jylhä listaa.

Vaikka asuntoihin ei ole ikärajaa, asumaan haluavat lähinnä ikäihmiset. Muuttajat ovat usein yksinäisiä, turvattomia tai sairaita. Osa pärjäisi vielä tavallisessa kerrostalossakin, mutta tieto siitä, että tarvittaessa saa apua ja seuraa, helpottaa.

Pohjanmaalla valitetaankin

Ylitarkastaja Aija Strömin mukaan yksityisiä palveluntarjoajia on nykyisin jo niin paljon, että se näkyy myös valitusten määrissä. Suhteellisesti yksityisistä palveluista ei valiteta kunnallisia enempää.

Mitä enemmän palvelusta maksetaan, sitä helpommin siitä myös valitetaan. Ihmisen kohtelu on yleisimmin valituksen syynä.

– Pohjanmaalla ihmiset ovat hyvin taipuvaisia valittamaan ja ottamaan yhteyttä pienistäkin asioista, mikä on toisaalta ihan hyväkin asia. Se voi olla sitä, että ei ole saanut oikeanvärisiä housuja aamulla jalkaan tai kahvia siihen aikaan kuin itse haluaisi, Ström kuvaa.

Isoissa asioissa yhteistyö palvelutalojen kanssa on pelannut. Toistaiseksi vain parin paikan ovi on jouduttu sulkemaan turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Ylitarkastaja Ström ei yksityistämistä vastusta. Jokaisen oma asia on, minne hän rahansa käyttää, hän sanoo.

Sisko Seppälä hakee Lakeudenlinnasta palveluja, turvaa ja seuraa. Tarmo Niemi / Yle

"Maksaahan se muuallakin"

Sisko Seppälä ei moiti uuden palvelutalon kustannuksia.

– Onhan tämä arvokas, mutta maksaahan se muuallakin. Pelkkä vuokra, sekin on jo tällä paikkakunnalla vain yhtä tonnia vähemmän. Ja meneehän se ruoka sielläkin. Sähköt ja vedet ja kaikki, Seppälä miettii.

Entisen yrittäjän ystäväpiiri on jo ehtinyt vinoilla rouvan lompakon paksuudesta.

– Ei meillä kenelläkään eläkeläisellä liikaa rahaa ole. Ei minulla sellaista eläkettä ole kuin tähän menee. Olen sen verran säästänyt, Seppälä napauttaa.