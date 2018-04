"Kun Nuijamaalla on tuntien jono, silloin suuntaan Imatralle" - suomalainen kännykkäsovellus voi tuoda helpotusta Venäjän rajaruuhkiin

Kaakkoisrajallla kokeilussa oleva kännykkäsovellus on nopeuttanut testikäyttäjien rajanylitystä. Venäjältä pääsee Suomeen nopeimmillaan viidessä minuutissa .

Eduard Vainik tutkii puhelintaan kotipihalla Lappeenrannassa. Hän on lähdössä käymään Pietarissa sijaitsevalla asunnollaan, mutta ensin on selvitettävä, mitä kautta tänään kannattaa ajaa. Inkeriläisellä Vainikilla on asunnot Suomessa ja Venäjällä ja siksi hän ylittää usein rajan autollaan.

–Nuijamaalla on joskus aamupäivällä jopa kolmen tunnin jono. Silloin kannattaa ajaa Imatran kautta, pohtii Eduard Vainik.

Rajasovellusta testaava Eduard Vainik on lähdössä Lappeenrannasta Pietariin. Kari Kosonen/Yle

Puhelimessa oleva rajasovellus kertoo, kuinka kauan rajanylitys kestää Imatralla tai Lappeenrannan Nuijamaalla.

Toista tuhatta ihmistä on alkuvuoden ajan testannut, miten hyvin sovellus pystyy ennustamaan rajanylitykseen kuluvan ajan. Mittaus perustuu sovellusta käyttävien matkapuhelimien paikannukseen.

– Nopeimmillaan on päästy Svetogorskista Imatran Pelkolaan noin viidessä minuutissa, mutta hitaimmillaan ylitys on kestänyt 215 minuuttia, laskee rajasovellusta kehittävän Imatran kaupungin DigiLab-ryhmän projektipäällikkö Jukka Partinen.

Projektipäällikkö Jukka Partinen Kari Kosonen/Yle

Koekäyttäjien liikkeistä tehdään vuorokaudessa satoja mittauksia. Kertyneen datan perusteella pystytään jo ennustamaan, milloin rajalla ovat pahimmat ruuhkat.

– Puolen tunnin jonon takia kannattaa jo ajaa Nuijamaan sijasta Imatran Pelkolan kautta, pohtii Vainik.

Sovellus on koekäytössä kesään asti. Sen jälkeen se tulee yleisesti ladattavaksi ja käyttö laajenee vähitellen kaikille itärajan rajanylityspaikoille. Kokeiluvaiheen jälkeen toiminta on tarkoitus rahoittaa rajaseudun yritysten mainoksilla. Jo nyt Suomeen saapuvien koekäyttäjien kännykän ruudulle nousee mainoksia.

– Sovellukseen tulee mainoksia läheisistä kylpylöistä tai kaupoilta, sanoo testikäyttäjänä oleva Eduard Vainik.

Venäläisiä on tarkoitus houkutella järjestelmän käyttäjiksi juuri sovelluksen kautta tarjottavien ostoetujen avulla.

– Niiden avulla voimme ohjata kuluttajia Suomeen palveluiden äärelle, sanoo projektipäällikkö Jukka Partinen.

Tarkoitus on, että autoilija odottaa rajanylitystä mahdollisimman pitkään muualla kuin rajanylityspaikan jonossa.

Autoja tulossa Svetogorskista Imatran rajanylityspaikalle. Kari Kosonen/Yle

Rajasovelluksen avulla sähköisiä asiakirjoja

Rajasovelluksen kehittämiseen on saatu rahoitusta myös EU:lta. Sovellusta kehitetään niin, että sen kautta voidaan toimittaa viranomaisille ajoneuvoon tai matkustajaan liittyviä dokumentteja sähköisesti.

– Venäläisten matkustusilmoitukset, vakuutustodistukset ja bussien matkustajalistat olisi helppo lähettää tämän kautta, sanoo Partinen.

EU:ta rajasovellus kiinnostaa, koska sähköiset dokumentit vähentäisivät mahdollisuutta asiakirjojen väärentämiseen, sillä tiedot varmistettaisiin suoraan vakuutusyhtiöiden palvelimilta.

Palvelun käyttö on mahdollista laajentaa myös muille Eu:n ulkorajan ylityspaikoille, mikäli sähköinen asiakirjojen välittäminen saadaan sujumaan helposti.