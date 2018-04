Iskikö pääsiäisenä ähky? Näin saat suolen toimimaan oikein

Järkevän kokoinen, kiinteä pökäle, joka liukuu vaivattomasti pönttöön ja jonka jäljiltä pitää vähän pyyhkiä.

Jos ulostaminen tuottaa tällaisen tuloksen ja tuntuu helpolta, suolisto voi todennäköisesti hyvin, sanoo uroterapeutti Anneli Saarikoski. Hän on sairaanhoitajana Hyksin Lastenklinikalla ja tehnyt 15 viime vuotta töitä erityisesti lasten pissa- ja kakkapulmien kanssa.

Aina kakkaaminen ei suju, vaikka varsinaista vikaa ei elimistössä olisikaan. Ongelmia riittää sekä lapsilla että aikuisilla.

– Kakka ei välttämättä tule joka päivä. Sitten kun tulee, se on jollain tapaa hankalaa: joko joutuu istumaan pitkään, kakkaaminen tuntuu ikävältä tai jää olo, ettei suoli tyhjene kunnolla, Saarikoski luettelee.

Onneksi jokainen voi oppia paremmaksi kakkaajaksi, Saarikoski vakuuttaa. Kokosimme vinkkejä, jotka auttavat muodostamaan täydellisiä pökäleitä.

1. Syö kuituja ja juo vettä

Kaikki lähtee siitä, mitä suuhunsa laittaa. Perinteisen lautasmallin mukainen sekaruoka on useimmille hyvä pohja, sanoo Saarikoski.

Suoliston kannalta on erityisen tärkeää huolehtia riittävästä kuidun saannista. Kuidut eivät sula ohutsuolessa, mutta ne innostavat suolta töihin ja rakentavat ulosteesta sopivan pehmeää.

– Viljatuotteissa oiva nyrkkisääntö on, että vähintään kuusi grammaa sadasta olisi kuituja. Kasviksia pitäisi syödä viiden oman kourallisen verran joka päivä, opastaa Saarikoski.

Kuitujen hyöty jää kuitenkin vajaaksi ilman riittävää määrää nestettä. Kuivat kuidut ovat kovia möykkyjä, kun taas veden kanssa ne turpoavat pehmeiksi palloiksi.

– Vesi on melkein se tärkein. Kakan jumituksessa ja ummetuksessa on yksinkertaisimmillaan kyse vedenpuutteesta suolistossa.

Saarikosken mukaan lasillinen vettä joka ruokailulla muun juomisen lisäksi auttaa kakkaa kulkemaan.

2. Pidä huolta rutiineista

Ruuan matka suusta vessatuotokseksi kestää keskimäärin vuorokauden. Nopeimmilta suolistoilta menee kahdeksan tuntia, hitaimmilta yli kolme vuorokautta.

Ohutsuolta seuraava paksusuoli on helposti ihmisen mittainen, ja sinne saattaa kertyä kakkaa monen päivän annos ilman, että se hirveästi vaivaa. Niin kauan kuin ulosteen koostumus on kunnossa eikä vaivoja tunnu, pitkä sulattelu on aivan OK.

Syöminen laittaa luontaista liikettä suolistoon, ikään kuin viestin siitä, että vanha pois uuden tieltä. Vaikkei hätää tunnukaan, kakkaamista olisi hyvä yrittää joka päivä jonkin aterian jälkeen, neuvoo Saarikoski.

– Monia auttaa, kun miettii kakkaamisen ajankohtaa. Voi vähän hakea, onko se aamiaisen vai jonkin isomman ruokailun jälkeen.

Joka tapauksessa suoli kaipaa säännöllisyyttä. Oli tavallinen ruokailu- ja vessarytmisi millainen hyvänsä, yritä pitää siitä kiinni.

– Lapset saattavat nirsoilla ruuan suhteen, mikä voi johtaa pitkiin taukoihin syömisessä. Aikuisia taas vaivaa usein kiire, joka ei liity pelkästään syömiseen vaan myös vessassa käymiseen.

3. Älä nolostele turhaan

Tyypillisesti ihmiset haluavat kakata kotona ja rauhassa. Jos tämä ei syystä tai toisesta onnistu aamulla, homma voi mennä vaikeaksi psykologisista syistä.

Saarikosken mukaan on paljon lapsia, jotka eivät kakkaa päiväkodissa koskaan.

– Samalla tavalla monet aikuiset välttävät kakkaamista töissä. Sitä pidetään jotenkin nolona, kun kuuluu ääniä ja jää hajuja.

Aivan turhaan, sanoo Saarikoski. Hänen mukaansa meidän pitäisi voida kakata ja puhua siitä luontevasti, koska kyse on tärkeästä perustoiminnosta. Kaikkien on pakko syödä ja poistaa jätteet.

Tyypillisesti suoli kyllä viestittää vessatarpeesta, mutta saatamme tukahduttaa tarpeen meille vieraassa paikassa. Usein kyse on ns. ”ei ole mun vessa” -syndroomasta: riittävä rentoutuminen ei vain onnistu.

Kakkaamista häpeilevien kannattaa ainakin yrittää muuttaa suhtautumistaan, koska väkisin pidättäminen on huono ajatus.

4. Mene heti ja ota rauhallisesti

Jos kakkaa pidättää, tulee samalla koulineeksi ruuansulatusjärjestelmän hermoja ja lihaksia suuntautumaan taaksepäin.

Tämän seurauksena voi olla yhä vaikeampaa kääntää suunta. Tilannetta pahentaa, että ulosteesta imeytyy koko ajan vettä, mikä tekee tulevasta tuotteesta entistä kovemman.

Mene siis heti, kun hätä iskee – äläkä kiirehdi pöntöltä pois. Saarikosken mukaan sopiva aika rauhalliseen kakkaamiseen on 5–10 minuuttia.

– Jos kuitenkin tuntuu, että kakka tulee hitaasti, kannattaa viipyä vähän pidempään, jottei se jää suoleen vaivaamaan koko päiväksi. Usein pöntöllä istutaan esimerkiksi puhelimen kanssa puolikin tuntia, mutta se on jo liian pitkään.

Muista myös oikea asento: polvet riittävän ylös vaikka jakkaran avulla ja rento nojaus eteenpäin kohti polvia, Saarikoski neuvoo.

– Näin autetaan suolen viimeistä mutkaa suoristumaan. Meidät on luotu kyykkykakkaajiksi.

Uroterapeutti Anneli Saarikosken lisäksi jutussa on käytetty lähteenä Giulia Endersin kirjaa Suoliston salaisuus – Kaikki kehomme keskeisestä elimestä.