Saako pomo kehottaa laihduttamaan tai pyytää tekemään töitä sairaslomalla? Esimiehen pitää perustella vaatimuksensa työn kautta

Valta-aseman väärinkäyttö työelämässä on puhuttanut paljon viime viikkoina. Elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen kyseenalaiset metodit ja kansallisbaletin johtajan Kenneth Greven epäasiallinen käytös ovat synnyttäneet keskustelua suomalaisessa työkulttuurissa piilevistä ongelmista.

– Aikaisemmin meillä oli paljon enemmän tällaista autoritääristä johtamista, että esimiehet käyttivät enemmän valtaa. Nyt ollaan tultu enemmän sellaiseen vuorovaikutteisempaan johtamiseen. Se on ikään kuin tämmöinen ajan henki, sanoo ammattiliitto SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Myös työtuomioistuimen jäsenenä toimiva Lehto painottaa, että Louhimäki ja Greve ovat ääritapauksia. Tavallisesti työelämän ongelmat ovat pieniä erimielisyyksiä, jotka jäävät kytemään, jos työpaikalla ei ole avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Tämän ilmapiirin luominen on työnantajan vastuulla, vaikka myös työntekijöillä on siihen vaikutusta.

Haukku ei tee haavaa, mutta pomoasemassa ei voi räksyttää miten tahansa. Mitä pomo saa sitten sanoa? Ja milloin epäasiallinen käytös muuttuu myös juridisesti tuomittavaksi? Kysytään Lehdolta.

Saako pomo sanoa:

"Olet vähän lihonut, yritä laihduttaa, niin työt sujuvat paremmin."

Näin ei saa sanoa. Lähtökohta on, että esimies voi huomauttaa työhön liittyvistä asioista. En näe tilannetta, jossa tämän kaltainen kommentti liittyisi työhön. Jos vaatimus laihduttaa liittyy työhön, vaikkapa mallin työhön, niin voidaan sanoa, että emme voi käyttää sinua, koska tarvitsemme sellaista ja sellaista mallia. Mutta sanominen pitää aina perustella työn kautta.

"Nyt olisi paljon töitä, mutta paikalla näyttää olevan vain naisia."

Tässäkin tuntuu siltä, että harvassa tilanteessa tätä voi perustella työn kautta. Työhön on kuitenkin valittu molempia sukupuolia, joten sukupuolen ei pitäisi vaikuttaa työn suorittamiseen. Jos taas lainsäädäntö asettaa rajoituksia, esimerkiksi aiemmin alaikäinen ei saanut tarjoilla alkoholia, niin silloin tämän voi sanoa.

"Homma jäi kesken, voisitko sairaslomalta kuitenkin hoitaa sen loppuun."

Kyllä näin voi kysyä. Se on sitten asianomaisen omassa harkinnassa, tuntuuko hänestä siltä, että hän voi sen työn tehdä. Käskeä esimies ei voi.

"Lopettakaa lapsistanne puhuminen ja tehkää ahkerammin töitä."

Sanoisin, että tämä on huonoa johtamista. Jos töiden tekeminen on liian hidasta, niin siihen pitäisi puuttua toisella tavalla. Jos on selkeästi arvioitavissa, että töissä menee keskimääräistä kauemmin, työnantaja voi tietenkin siihen puuttua. Yksittäistapauksena tämä kommentti on huonoa käytöstä, mutta jos tämä on jatkuvaa toimintaa, niin silloin tämä ei ole sallittua.

"Tuolla on kyllä tekijöitä odottamassa."

Tämä on uhkailua. Työnantajan täytyy selvittää, mitä varten työt eivät sujua. Jos työt eivät tavanomaisista opastuksista, neuvonnasta ja varoituksista huolimatta ala sujua, työnantaja voi irtisanoa työntekijän. Mutta uhkailla ei saa.