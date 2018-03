Jari Sillanpään keikkoja peruttu huumekohun takia – keikkajärjestäjä: "Kyselyitä on tullut paljon"

Keikkamyyjä Marko Riihelän puhelin on soinut viime päivinä taajaan. Hän harkitsee hetken, ennen kuin ryhtyy antamaan haastattelua. Hän on kertonut kyselijöille, että Jari Sillanpää on tulossa sovitusti keikoille. Keväälle on Riihelän mukaan sovittuna 15-20 esiintymistä, kesälle 30-40.

– Tottakai kohu vaikuttaa. Tällä hetkellä keväältä on peruttu yksi keikka ja kesältä kaksi. Eli Rukahovin järjestäjä halusi peruuttaa keikan ja myös Syvälahden tanssilava ja Siikaisten kunta ovat halunneet peruuttaa keikat. Juhannukselle meillä on buukattuna uusi keikka, kertoo Riihelä.

Riihelä on toiminut Sillanpään keikkamyyjänä viitisen vuotta. Hän kertoo keskustelleensa Sillanpään kanssa luottamuksellisesti hänen tilanteestaan.

– Tottakai tilanteesta pitää olla huolestunut. Uskoisin kuitenkin, että parempaan päin on kaikki menossa. Tiukka keikkatahti on tulossa. Jarin kanssa juttelin tänään ja hän on hyvin energisellä tuulella loman jälkeen sekä erittäin mielellään keikoille lähdössä.

"Ihmisen teoilla on aina seuraukset"

Kuusamossa Rukahovissa 13. huhtikuuta järjestettäväksi tarkoitettu Jari Sillanpään keikka on peruutettu laulajan jouduttua julkisuuden valokeilaan huumausainerikosepäilyn takia.

– Ratkaisuun päädyttiin tämän valitettavan laajan uutisoinnin perusteella. On ollut sellaista negatiivista kohua tässä viime päivinä, ja meillä on nollatoleranssi huumeiden osalta, sanoo Scandic hotellien markkinointijohtaja Kati Litmanen. Aiheesta uutisoi aiemmin myös Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Sillanpää kertoi maanantaina Facebookissa päässeensä vapaaksi Helsingin Pasilan poliisivankilasta. Sillanpää otettiin kiinni, kun hän palasi Thaimaasta Suomeen. Sillanpään päivityksen mukaan hänellä oli tuolloin hallussaan gramma metamfetamiinia.

Litmanen sanoo, että keikkaperuutus koskee tällä hetkellä yksittäistä tapahtumaa, ja artistin esiintymistä tulevaisuudessa ketjun järjestämissä tapahtumissa ei tällä päätöksellä suljeta pois.

– Toki ihmisen teoilla on aina seuraukset. Jos hän sovittaa tekonsa ja meille syntyy käsitys, ettei enää ole huumeiden kanssa tekemisissä, niin silloin tilanne on toinen, toteaa Litmanen.

Myös Syvälahden Viihdekeskus Kangasniemellä on tiedottanut Facebook-seinällään, että artistin esiintyminen on peruutettu "vakavista syistä". Jari Sillanpää on totuttu näkemään jo vuosien ajan juhannuksena Kangasniemellä. Aiheesta kertoi aiemmin myös Iltalehti (siirryt toiseen palveluun). Yle ei tavoittanut tanssilavan toiminnanjohtaja Reijo Pynnöstä haastatteluun.

Sillanpään nimi säilyy Iskelmäfestivaalin keikkakalenterissa

Toistaiseksi kolme tapahtumajärjestäjää on perunut Jari Sillanpään esiintymiset, mutta myös muut puntaroivat kesän kalentereitaan parhaillaan. Tämänhetkisten tietojen mukaan esimerkiksi Iskelmäfestivaali Himoksella Jämsässä 30.6. Jari Sillanpää nähdään, mutta promoottori asettaa sanansa varovaisesti.

– Seuraamme tietysti tilannetta aktiivisesti ja katsomme, mihin tilanteet johtavat, sanoo promoottori Timo Isomäki N.C.D. Productionista.

Isomäki sanoo, että kohu ei ole Sillanpäätä mairitteleva, ja on äärimmäisen ikävää, että artisti on tällaiseen asiaan sotkeutunut.

– Tottakai se heittää varjoa hänen uralleen, pohtii Isomäki.

