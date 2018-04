Kela valitsi jo 2019 äitiyspakkauksen tuotteet – tämän vuoden laatikot seisovat vielä varastossa

Etuuspäällikkö Anne Neimalalla oli pääsiäisen alla tavallista mieluisampi työtehtävä. Hän osallistui ensi vuoden äitiyspakkauksen vaatteiden ja tarvikkeiden valintaan.

– Tämä on varmasti mukavimpia asioita, mihin pääsee vaikuttamaan, ehdottomasti. Lasten tuotteet ovat kaiken kaikkiaan todella hellyttäviä. Ja me tiedämme, kuinka tärkeitä ne perheissä ovat.

Vuoden 2019 pakkauksen sisällöstä Neimala vaikenee vielä visusti.

Nythän ei ole vielä lähtenyt jakoon 2018 pakkauskaan, vaikka se on julkistettu. Anne Neimala

– En voi kertoa vielä mitään. Nythän ei ole vielä lähtenyt jakoon 2018 pakkauskaan, vaikka se on julkistettu.

Viime vuonna äitiyspakkauksen sisältö muuttui entistä runsaammaksi ja vuodelaatikon kuosi uusiutui äitiyspakkauksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kela tilasi juhlavuoden pakkauksia 36 000 kappaletta ja niitä riittää vielä arviolta huhtikuun lopulle asti. Tämän jälkeen perheet saavat vuoden 2018 pakkauksia, joita on tilattu 32 000 kappaletta.

Vuoden 2018 äitiyspakkauksen sisältöä Petra Ristola / Yle

Pakkauksia ei koskaan jää yli, vaan edellisen vuoden pakkauksia jaetaan siihen asti, että ne loppuvat.

Vuodeksi 2019 tilattavien pakkausten määrää ei vielä ole päätetty. Määrät ovat vaihdelleet yleensä 32 000–35 000 välillä.

Anne Neimala arvioi, että nyt ollaan lähempänä alarajaa. Syntyvien vauvojen määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Viime vuonna määrä oli historiallisen pieni.

Tuotteiden toimittajat pitävät huolta siitä, että jos ei olla ihan muodin kärjessä, niin kuitenkin valtavirrassa. Anne Neimala

Pakkauksen sisällöstä on päätettävä hyvissä ajoin, sillä tuotteiden toimittajilla on oltava riittävästi aikaa. Tuotteiden valmistamisen lisäksi kuljetukset ja pakkaaminen ottavat oman aikansa. Siksi vuoden 2019 pakkauksen vaatteiden ja tarvikkeiden valinnat on tehty jo nyt.

– Kun pakkaus on saatu sellaiseksi, kuin me sen haluamme, tehdään hankintapäätös. Sen jälkeen siitä lähtee tuotteiden toimittajille tiedot ja tehdään heidän kanssaan sopimus.

Valintoja on edeltänyt kilpailutus, jossa Kela on kertonut tarkoin, minkälaisia tuotteita se haluaa. Valintakriteerejä ovat Neimalan mukaan laatu ja hinta.

Eniten tarjouksia tulee kotimaisilta yrityksiltä, tosin vaatteet ja tavarat voidaan valmistaa muualla kuin Suomessa.

Vuoden 2018 äitiyspakkauksen sisältöä Petra Ristola / Yle

Äitiyspakkauksen sisällöstä päättävässä valintaraadissa on neljä Kelan edustajaa ja neljä ulkopuolista jäsentä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Tukesista on yksi jäsen kustakin ja lisäksi mukana on neuvolassa työskentelevä terveydenhoitaja.

Jos sormi menee suuhun, on apua saatavilla vielä muualtakin esimerkiksi tuotteiden lujuuden selvittämiseksi. Vaatteiden "muodikkuus" jää paljolti niiden valmistajien varaan.

– Me uskomme siihen, että tuotteiden toimittajat kyllä pitävät huolta siitä, että jos ei olla ihan muodin kärjessä, niin kuitenkin ihan siinä valtavirrassa.

Saamme helposti palautetta, jos ne ovat liian punaisia tai sinisiä. Anne Neimala

Tuotteiden toimittajat ovat myös ratkaisevassa asemassa alati puhuttavissa värivalinnoissa.

– Värithän me valitsemme niiden tuotteiden joukosta, joita meille tarjotaan. Ne ovat periaatteessa tuotteiden tarjoajat, jotka määrittelevät sen hyvin pitkälle.

Neimalan mukaan vaatteet pyritään saamaan hyvin neutraaleiksi.

– Niistä saamme helposti palautetta, jos ne ovat liian punaisia tai sinisiä.

Se, minkälaisiin valintoihin Kelan raati tällä kertaa päätyi, selviää ensi vuoden keväällä.

