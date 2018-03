Diplomaattikohu kuivahti, mitä hyötyä tai haittaa karkotuksista oli – Kymmenen vastausta

Suomi karkotti yhden venäläisdiplomaatin, eri puolilla maailmaa karkotettiin pitkälle toistasataa venäläisdiplomaattia. Mistä karkotuksissa on kyse? Kysyimme ulkoministeriöstä.

Yhden venäläisdiplomatin karkotus Suomesta ei kokonaismäärässä juuri näy. Jäljelle jäi vielä pyöreästi kuusikymmentä venäläisdiplomaattia.

Kaikkiaan Suomessa työskentelee noin 500 ulkovaltojen virallista edustajaa. Vastaavasti esimerkiksi Moskovassa Suomea edustaa 20 diplomaattia.

Mutta keitä diplomaatit ovat, mitä he tekevät, ja miksi heidän karkottamisistaan nousi niin suuri kohu?

Ulkoministeriön protokollaosasto vastaa.

1. Millä nimikkeillä diplomaatit työskentelevät ja mitä he tekevät?

Diplomaattien tehtävät vaihtelevat paljonkin maasta riippuen. Yle kertoi tiistaina, että lähetystöissä työskentelee myös "joukko vakoojia piilotehtävissä vieläpä niin, että isäntämaa hiljaisesti hyväksyy asian."

Diplomaateista on sovittu niin sanotussa Wienin sopimuksessa ja Suomessa diplomaatteja ohjaa ja säätelee ulkoministeriön 104-sivuinen "Diplomatic Privileges and Immunities in Finland" -ohjeisto, suomeksi käännettynä diplomaattiset oikeudet ja koskemattomuudet Suomessa.

2. Kuinka kauan diplomaatin tehtävä kestää?

Yleensä palvelusaika on 3–4 vuotta. Palvelusaika vaihtelee maasta riippuen, suomalaisdiplomaatit ovat yhdessä asemamaassa enintään viisi vuotta.

3. Millaisia pätevyysvaatimuksia diplomaateilla on?

Jokaisella maalla on omat vaatimuksensa ja erilaiset rekrytointiprosessinsa. Suomessa ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssille valittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja tiukan rekrytointiprosessin läpikäyminen.

4. Mitä suomalaiset tietävät Suomessa asuvista diplomaateista?

Kaikki diplomaatit on listattu virallisesti, ja heidän henkilöllisyytensä on tiedossa.

5. Diplomaatit voivat liikkua diplomaattikilvin varustetuilla autoilla, mitä se tarkoittaa?

Diplomaattiset virkamiehet voivat saada ajoneuvoihinsa diplomaattikilvet.

Ulkoministeriön ohjeistus muistuttaa, että diplomaatit nauttivat erityistä, korkeinta diplomaattista koskemattomuussuojaa. Sen piiriin kuuluvat henkilöiden lisäksi myös ajoneuvot ja jopa matkatavarat. Se ei kuitenkaan välttämättä vapauta esimerkiksi parkkisakoista.

6. Mikä merkitys diplomaatin karkotuksella käytännössä on – jos diplomaatti karkotetaan maasta, tuleeko joku tilalle?

Merkitys voi jäädä vähäiseksi, sillä kyseinen maa voi korvata karkotetun toisella henkilöllä. Mutta prosessiin menee useita kuukausia.

7. Voidaanko diplomaattien kokonaismäärää yksipuolisesti vähentää?

Karkotus koskee pääsääntöisesti kyseistä diplomaattia eli toimella ei pyritä diplomaattien määrän vähentämiseen. Karkotettu voidaan siis korvata toisella henkilöllä.

8. Mitä muita keinoja diplomatiassa on ilmaista tyytymättömyyttä jotain valtiota kohtaan kuin karkottaa diplomaatti?

Maan suurlähettiläs voidaan myös kutsua ulkoministeriöön keskusteluun ja ottaa esille tyytymättömyyttä aiheuttava asia.

9. Miten diplomaattikarkotus vaikuttaa maiden suhteisiin? Entä hänen hoitamiinsa tehtäviin?

Mahdotonta vastata yleispätevästi.

10. Kuka jatkossa hoitaa karkotetun diplomaatin tehtävät käytännössä?

Jokainen maa hoitaa ja mahdollisesti jakaa tehtävät parhaaksi näkemällään tavalla tai korvaa diplomaatin toisella.

Lähteet: Ulkoministeriö