180 astetta: ”Ihmisillä on se käsitys, että me ollaan nahkatakkisia mersumiehiä ja sen lisäksi vielä persumiehiä”

Taksinkuljettaja on vanha cowboy-ammatti, sanoo Suomen suurimman taksivälitysyhtiön Taksi Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jukka Kuusisto. Vanhoista ajoista on pian enää muistot jäljellä.

– Se on kiva mantra, että muutos on mahdollisuus. On aivan päivänselvää, että taksiyrittäminen ei ole enää heinäkuun jälkeen ollenkaan sellaista kuin se on ollut aikaisemmin.

Kuka? Jukka Kuusisto (s.1961) on helsinkiläinen toisen polven taksiautoilija, Taksi Helsingin hallituksen puheenjohtaja sekä Helsingin taksiautoilijat ry:n puheenjohtaja.

Kuusistolla on ollut ammattiajolupa vuodesta 1980 ja oma taksiyritys vuodesta 1987.

Kuusisto on kyydinnyt kolmea yhdysvaltalaista, yhtä neuvostoliittolaista sekä yhtä venäläistä presidenttiä. Hänellä on ollut uransa aikana lähes 40 autoa. 180 astetta on Ylen juttusarja, jossa lähestytään viikon puheenaihetta uudenlaisesta näkökulmasta.

Kuusisto on yli 1 200 taksiautoilijan edunvalvoja. Yrittäjien lisäksi Helsingissä taksia ajaa tällä hetkellä noin 4 500 kuljettajaa, joista parisen tuhatta täysipäiväisesti.

Uuden liikennepalvelulain tarkoitus on helpottaa taksialalle tuloa ja lisätä kilpailua. Taksiliikennettä saa sen jälkeen harjoittaa myös henkilö- ja tavaraliikenneluvalla.

Taksamittaria tarvitaan enää, mikäli matkan hinta perustuu ajan tai matkan mittaamiseen. Jos asiakkaalle kerrotaan sitova hinta etukäteen, ei taksamittariakaan tarvita. Jukka Kuusistoa muutos ei naurata.

– Tämähän johtaa siihen, että täysperävaunurekkakin on taksi, jos rekan katolle laitetaan taksikyltti. Mikä tahansa auto käy.

Taksi on nykyistä halvempi silloin kun taksia ei tarvita

Taksiyrittäjien keski-ikä Helsingissä on 55 vuotta. Vuosiansiot ovat useimmilla olleet 30 000 – 40 000 euron välillä. Moni vanhempi yrittäjä onkin jo ilmoittanut Kuusistolle, etteivät aio jäädä murrosta katsomaan, vaan jäävät eläkkeelle. Kuljettajista on jatkuvaa pulaa.

– Viime vuosina on tullut valtavasti uusia kuljettajia. Laadussa näkyy, että on tullut aika paljon maahanmuuttajia. Osa maahanmuuttajista on ihan loistavia, mutta on myös niitä, jotka tarvitsevat paljon valmennusta ja ohjausta. Ja sitten on myös niitä, jotka eivät sopeudu tälle alalle. Sama koskee tietysti heitäkin, jotka eivät ole maahanmuuttajia.

Kuusiston mukaan taksikuski ei ole kuljetus- vaan palveluammatissa. Tilanne kuitenkin muuttuu heinäkuussa, sillä asiakkaat jakautuvat palvelua arvostaviin ja heihin, jotka haluavat vain tulla kuljetetuksi mahdollisimman halvalla.

– Dynaaminen hinnoittelu tulee taksipalveluun. Ajoittain on siis halvempaa ja ajoittain kalliimpaa. Nyt on varmaan viimeinen vappu kulkea edullisemmin taksilla. Nythän taksista on maksanut saman jouluaattoyönä kuin tavallisena maanantaiyönä.

Puhutaan muttei politiikkaa

Jukka Kuusisto tietää, että ”vinkuminen ja vonkuminen” eivät nyt auta. Hän uskoo, että cowboy-porukoiden hermot pitävät, vaikka kukaan ei oikein tiedä, mitä ja ketä alalle on tulossa. Nyrkkitappeluita taksitolpilla ei kansainväliseen tapaan pitäisi olla tulossa.

Hetken mietittyään Kuusisto keksii uudistuksesta jotain hyvääkin.

– Tykkään siitä, että tähän sisältyy haaste. Tämä on potkinut meihin vauhtia.

Tuleva muutos on jo pistänyt Taksi Helsingin palvelua uuteen asentoon. Palvelukonseptia on hiottu niin, että nykyään herrasmieskuljettajan kyydissä on Kuusiston mielestä mukavampi olla. Yksi puheenaihe asiakkaiden kanssa on kielletty. Se on politiikka.

– Ihmisillä on se käsitys, että me ollaan nahkatakkisia mersumiehiä ja sen lisäksi vielä persumiehiä. Ei me oikeasti olla, mutta nähdään elämää aika paljon. Asiakkaalle ei saa myydä omia ajatuksiaan. Sosiaalinen silmä on oltava.

Taksialan maineesta Kuusisto on ehkä eniten huolissaan. Taksipomo uskoo, että varsinkin Helsinkiin ummikkona saapuva asiakas on heinäkuusta alkaen helposti vedätettävissä.

– Vedätystä on varmasti olemassa matkustajaterminaaleissa. Sitä tulee ihan varmasti tapahtumaan, jos ei pidä huolta minkälaisella leimoilla varustettua taksipalvelua käyttää.

Lue myös:

Taksien uusi aika tuo rattiin jopa tuhansia uusia kuskeja – luvassa varma työpaikka, mutta epätasaiset tienestit

Taksimarkkinat mullistuvat heinäkuussa yhdessä yössä – lue tästä, mitä se tarkoittaa asiakkaan, autojen ja kuskien kannalta