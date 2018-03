9-vuotias Antonio kuoli outoon syöpään – Myrkkyjätteet ovat Italian mafialle valtava bisnes, eikä valtio juuri puutu siihen

Kun Marzia Caccioppolin poika Antonio syntyi vuonna 2006, perhe päätti muuttaa maalle. Heidän kotikaupungissaan Italian Napolissa oli melua ja saasteita, mutta maaseudulla lapsi voisi kasvaa terveemmässä ympäristössä, vanhemmat ajattelivat.

Uusi koti löytyi puolen tunnin päässä Napolista, paikkakunnalta, jonka nimi on Casalnuovo di Napoli. Antonio sai leikkiä rauhassa ja innostui kitaransoitosta.

Iltaisin kun Caccioppoli peitteli ainokaisensa nukkumaan, avoimesta ikkunasta kantautui huoneeseen outo haju. Hän uskoi, että viranomaiset tiedottaisivat kyllä, jos kyseessä olisi jotain poikkeuksellista.

Haju oli peräisin maan alle haudatuista myrkyistä. Myrkyistä, joiden olemassaolosta Italian viranomaiset tiesivät.

Petri Burtsov / Yle

Tulen maa on mafian jätebisneksen ydinaluetta

Perheen uusi koti sijaitsi keskellä aluetta, joka nykyisin tunnetaan Italiassa nimellä Terra dei Fuochi, Tulen maa. Se on yli tuhannen neliökilometrin kokoinen alue Napolin lähiseudulla.

Sen maaperään Camorra-mafia on haudannut ympäristöjärjestö Legambienten arvioiden mukaan yli satatuhatta tonnia erittäin vaarallista myrkkyjätettä.

Kaiken kaikkiaan teollisuusjätteitä on haudattu alueelle kymmeniä miljoonia tonneja, Legambiente arvioi raportissaan “Ecomafia (siirryt toiseen palveluun)”, mutta kaikkia niistä ei luokitella erittäin vaarallisiksi.

Jätteitä tuodaan pääasiassa teollistuneesta Pohjois-Italiasta, mutta myös Italian ulkopuolelta, esimerkiksi Saksasta. Toiminta on luonnollisesti laitonta.

Yrityksille on kuitenkin edullisempaa antaa teollisuuden ongelmajätteet mafian hävitettäväksi kuin huolehtia niiden vastuullisesta jätehuollosta itse.

Jätteiden joukossa on Legambienten mukaan vaarallisia aineita, kuten teollisuuskemikaaleja, lietteitä, maaleja, asbestia, lyijyä ja bitumia, jonka polttamisen myötä ilmaan pääsee vaarallista dioksiinia.

Mafiapomot ovat Italian viranomaisten kuulusteluissa myöntäneet, että toiminta tapahtuu usein paikallisten poliisien ja poliitikkojen suostumuksella.

Yle Uutisgrafiikka

Italian valtio salasi tiedot myrkkyjätteistä – “Miksei meille kerrottu?”

Jätebisnes on merkittävä osa ympäristörikostoimintaa, jolla mafia tienasi Legambienten mukaan 13 miljardia euroa vuonna 2016. Vuotta aiemmin summa oli 19 miljardia euroa. Luku vastaa yli kolmasosaa Suomen valtion budjetista.

Toiminnan laajuus paljastui Italian viranomaisille vuonna 1997, kun yksi Casalesi-klaanin päälliköistä, mies nimeltä Carmine Schiavone, kertoi asiasta poliisin kuulusteluissa.

Italian valtio päätti kuitenkin pitää tiedot salaisina.

Kuulustelupöytäkirjojen salaisena pitäminen kumottiin lokakuussa 2013, ja mafian myrkkyjätetoiminta nousi kaikkien tietoisuuteen.

Caccioppolin perheelle tämä tuli liian myöhään. Paljastusten jälkeen Marzia Caccioppoli tiesi, mistä Antonion makuuhuoneeseen tullut outo haju oli peräisin.

Enää sillä ei ollut väliä.

Antonio oli vuotta aiemmin sairastunut nopeasti leviävään aivokasvaimeen, glioblastoomaan. Poika kuoli kesäkuussa 2013. Hän oli kuollessaan yhdeksänvuotias.

– Olen todella vihainen Italian valtiolle! Miksei meille alueen asukkaille kerrottu mitään näistä myrkyistä, vaikka asia oli viranomaisten tiedossa? Caccioppoli manaa kotonaan Napolissa.

Hänen mukaansa Antoniota hoitaneet lääkärit ihmettelivät kaikki, miten näin nuori poika voi sairastua aivokasvaimeen, jota yleensä tavataan 50–55-vuotiailla.

– Lääkärit epäilivät kasvaimen johtuneen altistumisesta ympäristömyrkyille, Caccioppoli sanoo.

Petri Burtsov / Yle

Perhelääkäri näkee työssään myrkkyjen vaikutuksen väestöön

Luigi Costanzo toimii perhelääkärinä Frattamaggioren pikkukaupungissa myrkkyjätealueen ytimessä. Hän näkee työssään päivittäin, miten ihmiset oireilevat.

– Jätteet aiheuttavat allergioita, kroonisia hengitystievaivoja, alhaista hedelmällisyyttä sekä erilaisia erittäin nopeasti eteneviä syöpiä, hän sanoo.

Costanzo muistuttaa, että olemme sitä, mitä syömme.

Campanian alue, missä Terra dei Fuochi sijaitsee, on yksi Italian tärkeimmistä viljelyalueista. Siellä tuotetaan muun muassa maailmankuulua puhvelinmaidosta tehtyä mozzarella-juustoa.

Monien jätekaatopaikkojen vieressä viljellään maata ja kasvatetaan hedelmiä, kuten persikkaa.

– Kun maaperä on täynnä myrkkyjä, kulkeutuvat ne myös elimistöömme. Kun myrkkyjätteitä poltetaan, hengitysilmaan leviää myrkyllistä dioksiinia, Costanzo sanoo.

Hän kertoo tapaavansa syöpäpotilaita viikoittain. Usein sairastuneet ovat lapsia ja nuoria, jotka sairastuvat sellaisiin syöpiin, joihin yleensä sairastuvat vain aikuiset.

Näin kävi siis myös Antonio Caccioppolin tapauksessa. Hänen äitinsä Marzia Caccioppoli tuntee monta muuta äitiä, joiden lapset ovat kuolleet aikuisten syöpiin.

Äidit ovat perustaneet kansalaisjärjestön nimeltä “Noi genitori di tutti”. Suomeksi se tarkoittaa “meitä, jotka olemme kaikkien vanhempia”.

– Ilmoitamme viranomaisille ympäristörikoksista. Ja autamme muita äitejä, joiden lapset ovat kuolleet. Työ on vaikeaa, koska taistelemme myös omia muistojamme ja tuskaamme vastaan, Marzia Caccioppoli kertoo.

Lääkärit Luigi Costanzo ja Lorenzo del Prete Petri Burtsov / Yle

Italian syöpätilastoissa on parantamisen varaa – “Meitä lääkäreitä ei kuunnella”

Italian terveysministeriön alaisen Istituto Superiore di Sanità -tutkimuslaitoksen teettämä laaja niin sanottu Sentieri-tutkimus osoittaa, että Terra dei Fuochin alueella esiintyy selvästi enemmän syöpiä kuin muilla vastaavilla alueilla Italiassa.

Se myös vahvistaa lasten ja nuorten syöpätapauksien korkean määrän, johon perhelääkäri Luigi Costanzo viittaa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi alle vuoden ikäisten lasten keskushermostokasvaimet ovat kaksinkertaistuneet alueella vuosina 1996–2010.

Tutkimuksen mukaan yksi syy tähän ovat alueen myrkkyjätteet.

Vuonna 2017 julkaistu Italian syöpärekisteri “Registo tumori” väittää kuitenkin muuta. Sen mukaan lasten syöpämäärät eivät poikkea merkittävästi muusta Italiasta.

Luigi Costanzon mukaan syöpärekisterin luvut eivät ole luotettavia. Ensinnäkin, hän muistuttaa, syöpätilastot kattavat vain 51 prosenttia koko Italiasta. Kansallisen tason vertailut ovat siis turhia.

– Olemme tarjonneet omia tilastojamme syöpärekisterille, mutta ne eivät ole kelvanneet. He hyväksyvät vain sairaaloiden tilastoja, Costanzo harmittelee ja muistuttaa, että juuri perhelääkärit tekevät työtä tavallisen kansan parissa ja tuntevat oman alueensa terveystilanteen.

Yle Uutisgrafiikka

Vierailu myrkkyjätepaikalla päättyi huonoon vointiin ja mafian koirien hyökkäykseen

Tapaan Orta di Atellan kylässä ympäristöaktivisti Enzo Tostin. Hän on luvannut viedä minut tutustumaan paikkoihin, jonne myrkkyjätteitä on haudattu.

Tosti johtaa 30 ruohonjuuritason ympäristöjärjestön verkostoa nimeltä “Rete di cittadinanza e comunità”. Järjestö kartoittaa myrkkyjätepaikkoja ja tekee niistä ilmoituksia viranomaisille.

– Ei meitä kuunnella. Monet näistä paikoista ovat olleet olemassa 10–15 vuotta ja olemme valittaneet niistä pitkään. Mitään ei tapahdu, Tosti valittaa.

Saavumme ensimmäiseen kohteeseen. Pysäköimme auton korkean mäen viereen keskelle viljapeltoa, mutta jätteitä ei näy missään. Kävelemme Tostin kanssa mäen huipulle. Kenties sieltä jätteet alkavat näkyä, mietin.

Tien vieressä on vähän yhdyskuntajätettä, mutta tässäkö on kaikki?

– Seisot jätteiden päällä. Koko tämä mäki on vuosien saatossa muodostunut jätteistä, joiden päälle on vähitellen kasvanut ruohoa, Tosti paljastaa.

Pellon toisella laidalla joukko tuimakatseisia miehiä tarkkailee meidän liikkeitämme. Heidän vihainen koiransa alkaa juosta kohti meitä. On aika poistua, Tosti sanoo.

Viimeinen kohteemme on pysäyttävin. Se on pieni kumpu keskellä peltoa. Kun lähestymme kumpua, huomaan, että se on eristetty aidalla, jossa lukee “vaarallista”.

Tosti pyytää minua katsomaan tarkkaan maanpintaa kummun päällä. Huomaan, että maasta nousee höyryä.

– Tuon kummun alla on kuoppa, jonne on ajettu kokonainen rekka täynnä myrkkyjä. Nuo kaasut ovat myrkyllisiä, Tosti väittää.

Tämä on Camorra-mafialle hyvin yleinen tapa haudata myrkkyjätteitä. Koska ne tuodaan rekkalastissa Pohjois-Italiasta ja muualta Euroopasta, on nopeinta vain ajaa rekka kuoppaan ja haudata se sinne. Kaivinkoneet ja nostokurjet herättäisivät liikaa huomiota ja veisivät turhaa aikaa.

Muutaman minuutin jälkeen alan voida huonosti. Kun kävelemme pois paikalta, huomaamme koiralauman lähestyvän meitä. Koirat haukkuvat ja näyttävät hampaitaan.

Tostin mukaan mafia jättää usein vahtikoiria myrkkyjätepaikkojen läheisyyteen pitääkseen urkkijat loitolla.

Petri Burtsov / Yle

“Miksi ette vain soita poliisia?”

Miten mafialla voi olla niin paljon valtaa sivistyneessä länsimaassa? Ihmettelen Tostille, miksei poliisi vain puutu asiaan.

– Huomaan, että olet Suomesta, Tosti nauraa.

Hänen mukaansa mafian valta ulottuu kaikkialle, myös viranomaisiin ja politiikan huipulle. Poliisi on osa ongelmaa.

Italian viranomaiset vaikuttavat voimattomilta mafian vallan edessä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivät ne olisi tehneet mitään myrkkyjätekriisin eteen.

Maaperän myrkkypitoisuuksia on tutkittu, myrkyllisimpiä paikkoja eristetty ja esimerkiksi maanviljely kielletty yhteensä 20 neliökilometrin alueella.

Myrkkyjätealue on kuitenkin viranomaisten itsensä mukaan yli 1000 neliökilometrin kokoinen.

Euroopan unioni on sakottanut Italiaa useita kertoja siitä, ettei se tee tarpeeksi myrkkyjäteongelman ratkaisemiseksi.

Myös Marzia Caccioppoli uskoo, että ongelma ratkeaa vain, jos koko Eurooppa saadaan mukaan.

– Kävimme muiden äitien kanssa puhumassa asiasta Euroopan parlamentissa. Vetosimme parlamentaarikkoihin, jotta he painostaisivat Italiaa, hän kertoo.

Enzo Tosti ja Marzia Cacciopoli Petri Burtsov / Yle

Äidin suru ei lopu

Marzia Cacciopolin elämä ei koskaan enää palaa entiselleen. Hän kyynelehtii näyttäessään minulle poikansa kuvaa ja esitellessään tämän kitaroita.

Hän ei haluaa enää lapsia. Oman pojan kuolema oli liikaa.

– Suruni vain kasvaa. Lapsen kuolema ei ole luonnollinen asia, siitä ei voi päästä yli, Caccioppoli sanoo.

Myös hänen sosiaalinen elämänsä on kärsinyt. Antonion ollessa vielä elossa Marzia Caccioppoli vietti paljon aikaa pojan kavereiden vanhempien kanssa. Nyt hän ei enää pysty tapaamaan heitä.

Caccioppolin mies ei pysty edes puhumaan Antonion kuolemasta eikä tapaamaan muita lapsensa menettäneitä.

– Mieheni ja minun välille on kasvanut syvä kuilu. Usein istumme vain kotona ja katsomme televisiota, hän kertoo.