Ranskan presidentti lupasi tukea Syyrian kurdi- ja arabitaistelijoita

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on luvannut tukea Syyrian kurdi- ja arabitaistelijoiden SDF-liittoumaa, kertoo presidentin kanslia tiedotteessa. Macron tapasi SDF-liittouman delegaation torstaina. Myös Yhdysvallat tukee SDF-liittoumaa.

Macron toivoo, että keskusteluyhteys Turkin ja SDF:n kanssa voidaan avata Ranskan ja kansainvälisen yhteisön avulla.

Turkin joukot valtasivat aiemmin tässä kuussa pohjoissyyrialaisen Afrinin kaupungin kurditaistelijoilta. Kaupunkia hallitsivat YPG-joukkojen taistelijat, jotka ovat osa SDF-liittoumaa.

Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian Afrinista on paennut jo 250 000 ihmistä. Lisäksi siviileitä on kuollut kymmenittäin ja kurditaistelijoita on kuollut noin 1 500.