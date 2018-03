Suositussa kuntoilusovelluksessa tietomurto: 150 miljoonan käyttäjän tiedot vietiin

My Fitness Pal on yksi suosituimmista sovelluksista, joilla kuntoilija voi kännykän avulla seurata syömistään ja liikkumistaan.

Arviolta 150 miljoonan käyttäjän tiedot ovat päätyneet suositusta mobiilisovelluksesta vääriin käsiin. Urheiluvälinevalmistaja Under Armour ilmoitti torstaina, että sen omistaman My Fitness Pal -nimisen kuntoilusovelluksen käyttäjätiedot on hakkeroitu.

Under Armourin mukaan hakkerit ovat saaneet käsiinsä käyttäjänimiä, sähköpostiosoitteita ja salatussa muodossa olleita salasanoja. Henkilötunnuksia tai maksukorttitietoja ei yhdysvaltalaisyhtiön mukaan ollut vuotaneiden tietojen joukossa.

Yhtiö kertoo selvittävänsä asiaa tietoturvayritysten ja viranomaisten kanssa. Under Armour ei kerro, miten hakkerit olivat päässeet käsiksi käyttäjätietoihin.

Under Armour osti My Fitness Palin vuonna 2015 lähes puolella miljardilla dollarilla. Sovelluksen avulla käyttäjä voi seurata syömistään ja liikkumistaan.

Turvallisuusriskejä arvioivan Security Scorecard -yhtiön mukaan kyseessä on yksi kaikkien aikojen suurimpia tietomurtoja vääriin käsiin päätyneiden käyttäjätietojen määrällä mitattuna. Laajimpana pidetyssä tapauksessa noin kolmen miljardin verkkopalvelu Yahoon käyttäjätilin arvioidaan altistuneen tietomurrolle vuonna 2013.

Lähteet: Reuters, AFP