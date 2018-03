Pitkäperjantain kieltolaki päättyi Irlannissa: Pubit auki ensi kertaa yli 90 vuoteen

Irlannissa saa myydä alkoholia pitkänäperjantaina ensimmäistä kertaa yli 90 vuoteen. Irlannin parlamentti hyväksyi tammikuussa lakimuutoksen, joka kumoaa vuonna 1927 säädetyn alkoholin myyntikiellon pitkänäperjantaina.

Lakimuutosta perusteltiin erityisesti janoisilla turisteilla.

– Matkailulla on yhä suurempi merkitys taloudessamme. Erityisen vilkasta on pääsiäisen kaltaisten pyhäpäivien aikaan. Väestörakenne on muuttunut ja monipuolistunut niin, ettei uskontoa harjoiteta enää niin paljon perinteiseen tapaan, sanoi valtiosihteeri David Stanton Irlannin yleisradioyhtiön RTE:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) lakia esitellessään.

Vuonna 1927 säädetty laki kielsi alkoholin myynnin tietyin poikkeuksin Irlannin suurimpana kansallisena juhlapäivänä eli Pyhän Patrickin päivänä, pitkänäperjantaina sekä joulupäivänä. Pyhän Patrickin päivänä alkoholin myyntiä vapautettiin jo 1960-luvulla.