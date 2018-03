Herätys: Venäjä ja Britannia taas tukkanuottasilla, kuinka usein jäykkäkouristusrokotus pitää uusia ja mitä nyt, kun muoviton maaliskuu päättyy?

Aeroflotin kone tutkittiin Lontoossa, Venäjältä nootti

Britannian ilmailuviranomaiset tutkivat eilen venäläisen Aeroflot-yhtiön koneen Lontoossa Heathrow'n lentokentällä. Venäjä pitää koneen tarkastamista provokaationa. Närkästyneenä se lähetti Britannialle nootin vaatien selitystä tapahtumalle. Britannia ei ole selittänyt tapahtumien kulkua.

Kuinka usein jäykkäkouristusrokotus pitää uusia?

Työikäisten tarvitsee uusia jäykkäkouristusrokotteensa aiempaa harvemmin. Kansalliseen rokotusohjelman tehdyn muutoksen myötä jäykkäkouristuksen tehosterokote suositellaan nyt otattavaksi 20 vuoden välein, eli 25, 45 ja 65 vuoden iässä. Yli 65-vuotiaiden tulisi edelleen ottaa tehoste joka kymmenes vuosi.

Stefanos Rapanis / EPA

Mitä heille kuuluu nyt?

Yle kertoi vuosi sitten irakilaisperheen säilöönotosta. Vuosi sitten yhdeksänhenkinen perhe eli vaikeita aikoja. Huhtikuun 2017 alkupuolella heidät otettiin kiinni ja sijoitettiin Lappeenrannan Konnunsuon säilöönottoyksikköön. Irakilaisperhe oli hakenut Suomesta turvapaikkaa syksyllä 2015. Nyt Ahmed perheineen on saanut oleskeluluvan ja opettelee arkea Vantaan Hakunilassa.

Ghadi Boustani / Yle

Muoviton maaliskuu päättyy, mitä jäi käteen?

Muoviton maaliskuu on Facebookin kautta levinnyt tempaus. Tarkoituksena on haastaa jokainen karttamaan kertakäyttöistä muovia kuukauden ajan. Haasteeseen osallistuneen Aura Pihan mukaan keskeinen asia on myös tietoisuuden levittäminen.

Helsinkiläinen Aura Piha osallistui Muoviton maaliskuu -kampanjaan. Vesa Marttinen / Yle

Alkokin on auki, liikenne lauantaiaikataulussa

Uudistuneen alkoholilain myötä Alkot voivat olla avoinna nyt myös pääsiäislauantaina normaalin lauantaiaukiolon mukaisesti kello 9–18. Liikenteessä esimerkiksi kaukojunat sekä pääkaupunkiseudun lähiliikenne kulkee lauantaiaikataulussa.

Teemu Salonen / Lehtikuva

Kylmän yön jälkeen aurinko lämmittää

Tänään on taas aurinkoinen päivä melkein koko maassa. Samalla lämpötila kohoaa nopeasti plussan puolella aina Oulun korkeudelle saakka. Etelässä lämpöasteita on kaksi tai kolme, Lapissa ollaan nollan tietämillä tai muutama aste pakkasen puolella. Myös huomiseksi on luvassa hyvää ulkoilusäätä.