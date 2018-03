Jari Sillanpään kohtalo surettaa musiikkiväkeä – Juhani Merimaa: “Kovien huumeiden käyttö ei katso musiikkigenreä”

Jari Sillanpään esiintyminen eilisessä Enbuske, Veitola & Salminen -ohjelmassa on pohdituttanut myös musiikkialan ammattilaisia. Sillanpää muun muassa myönsi, että on narkomaani, mutta ettei hänellä ole mitään tarvetta lopettaa vaarallisen metamfetamiini-huumeen eli kristallin käyttöä.

Pitkän linjan musiikkivaikuttaja Juhani Merimaan mukaan haastattelusta jäi vaikutelma, ettei Sillanpää koe huumeiden käyttöä ongelmaksi – etenkään itselleen. Merimaan mielestä laulajan asennetta voi verrata esimerkiksi Juice Leskiseen, joka tuli tunnetuksi runsaasta päihteiden käytöstään.

– Juice totesi aikoinaan, ettei alkoholista luopuminen ollut hänelle minkäänlainen ongelma, vaikka asia oli aivan toisin. Ei tällaisia aineita turhaan sanota miestä – tai henkilöä – väkevämmiksi. Kyllä ne vievät, jos niiden antaa viedä, ja kun niihin koukuttuu, tilannetta ei pysty enää itse ymmärtämään.

Kuten Sillanpään kohdalla, huumeisiin liitetään usein termi viihdekäyttö, mikä Merimaan mielestä ei ole kovin onnistunut määritelmä.

– Missä menee raja ja kenellä se käyttö on hanskassa, se on se ikuinen kysymysmerkki. Joku voi sanoa, ettei kannabis merkitse hänelle mitään, mutta sitten pitää kuitenkin tehdä kolmen sadan kilometrin ylimääräinen lenkki, jotta saa pilveä käyttöönsä.

Whitney Houstonin jalanjäljissä

Rock-yhtyeiden huumesekoilut ovat olleet yleisesti tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta monelle on tullut yllätyksenä, että koviin huumeisiin voi sortua myös menestyvä, hyvämaineinen ja positiivista elämänasennetta pursuava kotimainen iskelmätähti.

– Eihän tämä tällainen genreä katso, Juhani Merimaa painottaa

– Viihdepuolelta löytyy elokuvatähtiä ja esimerkiksi laulaja Whitney Houston, jazz-musiikista taas Charlie Parker. Veikkaan, että tällaista ongelmaa on myös klassisen musiikin puolella. Tässä kannattaa huomata, että koukkuun ei jäädä itse aineeseen, vaan euforiseen tilaan, jonka se aiheuttaa.

Merimaan mukaan ei ole ihme, että huumeisiin sortuvat usein herkät taiteilijat.

– Taiteilijat addiktoituvat helposti kaikkeen, elävät elämänsä muutenkin vähän runsaammalla tavalla ja tavoittelevat toisenlaisia sfäärejä. Sehän toisaalta erottaa heidät tavallisista pulliaisista.

Juhani Merimaa Henrietta Hassinen / Yle

Ura jatkuu

Kukaan tuskin piti Juice Leskisen tai Olavi Virran ryyppäämistä esikuvallisena tai upeana asiana, mutta kumpikin on edelleen arvostettu taiteilija. Sillanpään kohdalla käynee samoin.

– Eihän tällainen ole uran kannalta mitään parasta faniliimaa enkä usko, että kukaan manageri suosittelee artistilleen räpsäkkää huumekarriääriä uran parantamiseksi. Osa faneista saattaa pudota pois, mutta Jari Sillanpää tekee varmaan edelleen komeita keikkoja, eikä katoa minnekään. Jotkut voivat tosin olla sitä mieltä, ettei hän ole enää sopiva esiintyjä esimerkiksi kirkkokonsertteihin.

Sillanpään huumeiden käyttö on kuumentanut myös sosiaalista mediaa ja laulajasta on tehty lukuisia meemejä. Erään vitsin mukaan Sillanpää on Suomen menestyneimpiä artisteja, koska hän on myynyt kultaa, platinaa ja kristallia.

– Tällaiset piri pintaan -tyyliset läpät jäävät kyllä Sillanpään kohdalla elämään, eikä hän pääse niistä eroon. Ennustan, että tällaista heittoa tulee myös keikoilla, ja hän voi kokea nuo tilanteet hyvin ahdistavina, Juhani Merimaa pohtii.

Merimaan mielestä Jari Sillanpään tilanne on surullinen, muttei viihdemaailmassa mitenkään poikkeuksellinen. Sillanpään kohdalla kyse on petollisesta vaiheesta, koska näkyviä terveydellisiä haittoja huumeiden käyttö ei ole vielä aiheuttanut.

– Katri Helena totesi äskettäin, että ainoa ratkaisu Jarille on mennä hoitoon. Samaa suosittelen minäkin.

