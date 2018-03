Näitä poliitikot katuvat: "Ideologia sokaisi ilmastoasioissa", "En taistellut päivähoidon rajaamista vastaan"

Virheiden myöntäminen on vaikeaa. Erityisen hankalaa se on poliitikoille, joilta edellytetään järkähtämätöntä seisomista vaalilupausten ja näkemystensä takana. Kysyimme Simon Elolta, Susanna Koskela ja Tytti Tuppuraiselta, mitä he katuvat.