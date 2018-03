Paavin mukaan maailma on itsekäs: "Nuoret, sairaat ja vanhat on syrjäytetty"

Paavi Franciscus sanoo olevansa häpeissään siitä, että nuoremmat sukupolvet saavat perinnöksi maailman, joka on murtunut sotien ja erimielisyyksien takia.

Paavi puhui pitkänäperjantaina Rooman Colosseumilla perinteisen ristisaaton lopuksi. Paavin mukaan maailmaa kalvaa itsekkyys ja maailmasta on tullut paikka, jossa nuoret, sairaat ja vanhat on syrjäytetty.

Colosseumille kerääntyi noin 20 000 ihmistä kuulemaan paavia ja rukoilemaan tämän kanssa. Colosseumilla uskotaan surmatun tuhansia kristittyjä antiikin Rooman aikana.

Roomassa on pääsiäisen aikaan tiukat turvajärjestelyt ja noin 10 000 viranomaista valvoo Rooman turvallisuutta. Tällä viikolla on tehty myös terrorisminvastaisia pidätyksiä. Italian sisäministeri Marco Minniti sanoi aikaisemmin tällä viikolla, että iskun riski on korkea.

Lähteet: STT