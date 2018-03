Lisää painetta Pohjois-Korealle: YK:n mustalle listalle kymmeniä varustamoja ja laivoja sekä yksi mies

YK:n turvallisuusneuvosto on laatinut mustan listan suitsiakseen öljyn ja hiilen salakuljetusta Pohjois-Koreassa. Perjantaina Yhdysvaltojen aloitteesta kootulla listalla on parikymmentä varustamoa, kolmisenkymmentä laivaa, joista noin puolet pohjoiskorealaisia sekä yksi taiwanilaismies.

YK:n jäsenmaat eivät saa päästää listalla olevia laivoja satamiinsa, ja listalta löytyvien varustamojen varat on jäädytettävä. Listalle asetettua taiwanilaismiestä puolestaan syytetään muun muassa Pohjois-Korean hiiliviennin koordinoimisesta.

Yhdysvaltain YK-suurlähettilään Nikki Haleyn mukaan kyseessä on laajin pakotepaketti, jonka YK:n Pohjois-Korea pakotteista vastaava komitea on toistaiseksi määrännyt. Komitean päätösten on oltava yksimielisiä, eikä laajemmasta paketista päästykään aiemmin yhteisymmärrykseen Kiinan vaatiman lykkäyksen takia.

Toisaalla rakennetaan neuvottelyhteyksiä

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi viime viikonloppuna salamyhkäisellä vierailulla Pekingissä Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Huhtikuun lopulla Kimin on määrä tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in, ja toukokuulle on suunniteltu Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamista.

Tapaamisilla on tarkoitus liennyttää Korean niemimaan sotilaallisia jännitteitä, joita ovat kiristäneet viime vuosina Pohjois-Korean ydinase- ja ohjuskokeet. Pohjois-Korea on uhannut myös kehittää ydinohjuksia, jotka kantaisivat Yhdysvaltoihin asti.

Pohjois-Korean ulkosuhteet ovat kuitenkin lämmenneet alkuvuoden aikana. Merkkipaaluna on nähty maan osallistuminen Pohjois-Koreassa järjestettyihin olympialaisiin helmikuussa.

Lisää olympiahenkeä sekä K-poppia

Pohjois-Korea aikoo osallistua myös seuraaviin olympialaisiin eli Tokion kesäkisoihin vuonna 2020 ja Pekingin talvikisoihin vuonna 2022. Asiasta kertoi Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach tavattuaan perjantaina Kim Jon-unin Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Eteläkorealainen tyttöbändi Red Velvet matkusti Pohjois-Koreaan lauantaina. Jung Yeon-Je / AFP

Lauantaina Etelä-Koreasta lähetettiin pohjoisnaapuriin lisää pehmeää diplomatiaa. Joukko Etelä-Korean suosituimpia pop-tähtiä esiintyy sunnuntaina ja maanantaina Pjongjangissa.

Lue lisää:

"Rakettimies" tapasi Kiinassa ystävänsä, mutta mitä se voi odottaa vihollisen tapaamiselta? Tätä Trumpin tapaaminen tarkoittaa käytännössä 28.3.2018

Kiina vahvisti vihdoin huhut: Pohjois-Korean johtaja vieraili maassa 28.3.2018

Analyysi: Kiina ja Pohjois-Korea löysivät taas toisensa – Kiina vahvistaa rooliaan lähiviikkojen huippukokouksiin 27.3.2018

Lähteet: Reuters, AP, AFP