Herätys: Miten käy, kun luottaa väärään bisnesenkeliin, Argentiinan diktatuuri tappoi suomalaisen Hannan, varaudu jekutukseen

Tänään voi joutua juksatuksi

Tänään sunnuntaina on paitsi ensimmäinen pääsiäispäivä, myös aprillipäivä. Vuosisatoja vanhaa huiputuspäivää ei ole kirjattu kalentereihin, täytyyhän jekuttajilla olla mahdollisuus yllätykseen. Ja jos huijatuksi joutuukin, ei siitäkään kannata masentua: kognitiiviset vinoumat, kuten vahvistusvinouma, ovat yksi syy, miksi aprillipilat menevät läpi. Aprillijäyniin voi puolestaan perehtyä Elävässä arkistossa.

Poliisi aprillasi jokunen vuosi sitten poliisilokilla eli polokilla. Suomen poliisi

Mika luotti väärään bisnesenkeliin

Nuori yrittäjä teki virheen, josta kaikkia varoitetaan. Mika sai kokea, millaista on joutua yrityshuijauksen uhriksi. Tapahtumien ketju johti jopa tappouhkaukseen. Mika ei ole ainoa vedätetty yrittäjä, sillä joka neljännessä isossa ja joka kymmenennessä pienessä yrityksessä rahoja on mennyt huijarin taskuun. Lue Mikan hurja tarina.

Argentiinan diktatuuri tappoi suomalaisen Hanna Hietalan, nyt lapsenlapset etsivät kuutta lähiomaistaan

Argentiinan sotilasdiktatuurin aikana katosi kaikkiaan 30 000 ihmistä. Yksi heistä oli Suomen kansalainen Hanna Hietala. 40 vuotta myöhemmin lapsenlapset jatkavat totuuden etsintää ja pyytävät Suomea apuun .

Hanna Hietala muutti 1930-luvulla Pohjois-Karjalasta Argentiinaan. Siellä hän katosi vuonna 1977. Hietaloiden kotialbumi

Suoratoistopalvelujen maarajat poistuvat EU:ssa

Suoratoistopalvelujen maarajat poistuvat EU:ssa, kun niin sanottu siirrettävyysasetus astuu voimaan tänään. Se tarkoittaa, että verkon suoratoistopalvelut, kuten elokuva-, tv-, musiikki- tai pelipalvelut näkyvät EU:n alueella reissatessa. Asetus koskee ensisijaisesti kaupallisia ja siis maksullisia verkkopalveluja, mutta myös Yle aikoo tarjota Yle Areenan sisällöt EU:n alueella.

Tiina Jutila / Yle

Syyrian hallitus vallannut Itä-Ghoutan lähes kokonaan

Syyrian hallitus on vallannut jo 95:tä prosenttia Itä-Ghoutan alueesta, arvioi Syyrian sisällissotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimisto AFP:lle.

Itä-Ghoutan kaupungeista enää saarrettu Douma on kapinallisten hallussa. Hallituksen joukot ovat uhanneet hyökätä sinne, jolleivät kapinalliset suostu lähtemään.

Pommitukset ovat aiheuttaneet suurta tuhoa Itä-Ghoutassa. AFP

Tänään vielä poutapäivä

Sunnuntai on viime päivien tapaan pääosin poutainen. Ylen meteorologin Toni Hellisen mukaan korkeapaineen selänne kuitenkin väistyy Suomen yltä pikkuhiljaa kohti itää. Etelässä ollaan muutama aste plussan puolella ja pohjoisessa on pikkupakkasta. Lisää säästä yle.fi/saa.