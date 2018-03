Britannia: Venäläisen matkustajakoneen tutkiminen oli rutiinitarkastus – Venäjä uhkaa penkoa saapuvat brittikoneet

Britannian turvallisuusministeri Ben Wallace on puolustanut venäläisen Aeroflot-yhtiön matkustajakoneen tarkastusta perjantaina.

– On rutiininomaista tutkia lentokoneita, jotta Britannia voi puolustautua järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja haitallisten aineiden kuten huumeiden ja aseiden salakuljettajilta, Wallace sanoi kirjallisessa lausunnossaan.

Wallacen mukaan lentokone sai jatkaa matkaansa tarkastusten jälkeen.

Britannian poliisi ja tulli tutkivat perjantaina illalla Moskovaan matkalla olleen Aeroflot-yhtiön matkustajakoneen Lontoon Heathrow'n lentokentällä. Se pääsi lopulta lähtemään kolme tuntia myöhässä.

Venäjä uhkaa tutkia brittikoneet

Aeroflotin mukaan viranomaiset eivät kertoneet syytä tarkastukselle ja sallivat vain kapteenin jäädä koneen ohjaamoon tarkastuksen ajaksi. Venäjä väittää, tarkastus rikkoi kansainvälisiä sääntöjä.

Venäjän Lontoon-suurlähetystö on kutsunut tarkastusta törkeäksi provokaatioksi ja on vihjannut, että tarkastus liittyy Salisburyn myrkkyiskusta alkaneeseen diplomaattiseen kiistaan. Suurlähetystö on vaatinut Britanniaa selittämään tarkastuksen syyn.

Venäjän liikenneministeriö uhkaa taas tehdä brittiyhtiöiden lentokoneisiin vastaavia tarkastuksia, uutistoimisto RIA Novosti kertoo.

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaan viranomaisilla on oikeus tarkastaa sopijavaltioiden ilma-aluksia, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta viivytystä. Sopimuksessa ei ole määräyksiä tarkastuksen suoritustavoista tai siitä, että tarkistukselle pitäisi esittää syy.

Lähteet: Reuters, AFP, STT