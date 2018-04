Vietätkö kevätlomaa Tallinnassa? Pidä silmät auki, sillä kaupunki muuttuu viikon ajaksi jättimäiseksi festivaalialueeksi

Tallinn Music Week -kaupunkifestivaali levittäytyy tällä viikolla Tallinnan kaduille, koteihin ja kuppiloihin. Nimestään huolimatta tapahtuma on paljon muutakin kuin musiikkifestivaali. Poimi tästä festivaalitärppi viikon jokaiselle päivälle!

Maanantai: Elokuviin

Tallinna

Tallinnan vanhimmassa edelleen toiminnassa olevassa elokuvateatterissa Kino Sõpruksessa näytetään festivaalin ajan arki-iltaisin dokumentteja. Ohjelman avaa ilmastonmuutosta käsittelevä dokumentti An Inconvenient Sequel, joka on jatkoa vuonna 2006 ilmestyneelle dokumentille An Inconvenient Truth (Epämiellyttävä totuus). Jatko-osassa Nobel-palkittu poliitikko ja ympäristöktivisti Al Gore kysyy, onko ilmaston kannalta mikään muuttunut 12 vuodessa.

Kino Sõprus (Vana-Posti 8) maanantaina 2.4. klo 21. Liput 5,50 e.

Tiistai: Galleriakierrokselle

Tallinna Teisipäev (Tallinnnan Tiistai) -tapahtumassa pääsee kurkistamaan pintaa syvemmälle viiteen tallinnalaiseen taidegalleriaan. Galleristit ja taiteilijat kierrättävät yleisöä näyttelyissä ja kertovat esillä olevista teoksista. Osassa gallerioista on myös elävää musiikkia ja kaikki viisi galleriaa ovat poikkeuksellisesti auki kello kymmeneen saakka illalla.

Festivaalilla pääsee tutustumaan kaupungin gallerioihin. Tallinn Music Week

Galerii Positiiv (Roo 21 a), Okapi Galerii (Niguliste 2), EKA Galerii (Vabaduse väljak 6), Temnikova & Kasela -galerii (Lastenkodu 1) ja Vaal Galerii (Tartu maantee 80d) tiistaina 3.4. klo 17 – 22. Vapaa pääsy.

Keskiviikko: Taco-illalliselle tallinnalaiskotiin

Tallinn Music Week on kaiken muun lisäksi myös ruokafestivaali. Monessa ravintolassa voi viikon ajan tilata annoksia erityiseltä festivaaliruokalistalta, mutta seikkailunhaluisempi saattaa löytää itsensä vaikkapa meksikolaisten ystävysten kotoa syömästä tacoja. Arina, Carlos, Erik ja Leonardo pitävät pop up -ravintolaa kotonaan Kalamajan kaupunginosassa. Sisään pääsee soittamalla numeroon +372 504 3740.

Kungla 22 keskiviikkona 6.4. kello 19:30 – 21:30. Illallisen hinta 15 e.

Torstai: Jazz-klubille

Vapaudenaukion laidalla sijaitseva Philly Joe on tämän hetken elävin jazzklubi Tallinnassa. Torstai-illan aikana lavalle nousee useita yhtyeitä, joista illan viimeisenä esiintyvää kymmenhenkistä Trump Conceptionia pidetään yhtenä Baltian lupaavimmista uusista jazzkokoonpanoista. Yhtye taiteilee jossakin jazzin, maailmanmusiikin ja funkin välimaastossa.

Philly Joe (Vabaduse väljak 10) torstaina 5.4. klo 21– 1:30. Liput 13,50 e.

Perjantai: Säkkipillibileisiin

Viron tämän hetken suosituimmat artistit eivät ole räppäreitä tai rokkareita – vaan kansanmuusikoita. Mistä Viron folkmusiikkibuumi johtuu? Siitä voi koettaa ottaa selvää perjantaina, kun Vaba Lava -teatterikeskuksessa esiintyy maan ykkösfolkyhtye Trad. Attack!, jonka keikoilla yleisö pogoaa säkkipillin tahdissa. Illan aikana lavalle nousee myös Curly Strings -bändi, jonka parin vuoden takaisen Kauges Külas -kesähitin jokainen virolainen osaa laulaa vaikka unissaan.

Trad. Attack! on Viron suosituimpia yhtyeitä. Tallinn Music Week

Vaba Lava (Telliskivi 60a, C1) perjantaina 6.4. klo 19:30 – 1. Liput 18,50 e.

Lauantai: Metallikeikalle

Jos kaipaat synkkyyttä, suuntaa lauantai-iltana vanhan kaupungin ytimeen. Von Krahl -teatterikompleksissa esiintyy neljätoista metalli-, hardcore-, shoegaze- ja punk-bändiä seitsemästä eri maasta. Lavalla nähdään muun muassa ”brutaalia death metallia” soittava virolainen Neoandertals, joka kertoo inspiroituvansa neandertalinihmisten pimeästä puolesta.

Rain Pohlak ja Sandra Vungi muodostavat Neoandertals-yhtyeen. Tallinn Music Week

Von Krahl -teatteri (Rataskaevu 10) lauantaina 7.4. klo 18 – 2. Liput 15,50 e.

Sunnuntai: Design-ostoksille

Entinen voimalaitos lähellä satamaa muuttuu sunnuntaina isoksi designtoriksi, jossa on myynnissä yli sadan tämän hetken kiinnostavimman virolaisen, latvialaisen ja liettualaisen suunnittelijan suunnittelemia vaatteita, koruja, asusteita, keramiikkaa, mattoja, huonekaluja ja paljon muuta.

Kulttuurikatel (Põhja pst. 27a) sunnuntana 8.4. kello 11 – 19. Sisäänpääsy 1 e.

Festivaalin koko ohjelma on nähtävissä täällä (siirryt toiseen palveluun).