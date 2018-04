Uskoisitko nämä aprillipilat? Poliisi kertoi räntää ampuvasta sadettimesta, Tampereelle luvataan uusia patsaita

Onko sinua yritetty jo jekuttaa? Aprillipäivän kunniaksi omia pilojaan ovat julkaisseet perinteisesti lehdet. Facebookissa ovat jekuttaneet muun muassa poliisilaitokset.

Esimerkiksi Helsingin poliisi kertoo (siirryt toiseen palveluun), että se aikoo ottaa käyttöön rauhoittavaa räntää ampuvan sadettimen Rännättimen. Poliisin mukaan Rännätin voidaan kytkeä päälle, jos esimerkiksi lämmin kesäsää saa ihmisten tunteet kuumenemaan. Näin kuumapäiset kaupunkilaiset saadaan sujuvammin pois puistoista ja rannoilta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos (siirryt toiseen palveluun) puolestaan mainostaa Facebookissa uusia ratsujaan. Poliisi kirjoittaa varautuvansa hevosten kanssa länsimetrossa partiointiin hankkimalla hevosille kumikengät.

Tulli kertoo Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ottaneensa käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla mullistavan keksinnön, nimittäin älykumihansikkaat. Älyhansikkaissa kerrotaan olevan ultraherkät anturit, joiden avulla voi havainnoida muun muassa ihmisen veronkiertoaikeet, hermostuneisuuden ja huumeet.

Savon Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan maastohiihdon olympiavoittajasta Iivo Niskasesta tehdään leluversio. Iivo-nukella on liikkuvat kädet, jalat ja pää. Niveliä on sen verran, että nukke voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin. Idean taustalla on lehden mukaan kotimainen lelumaahantuoja APR-Toys.

Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Hämeensilta saa Tampereella uudet patsaat. Lehti kertoo, että tunnetuista tamperelaisista ainakin Timo Jutila, Juuso-karhu ja Kalervo Kummola saavat patsaansa. Lehden mukaan mukaan Pirkanmaan perinnepatsasyhdistys pitää asiasta hätäkokouksen 1. huhtikuuta.

Joensuun kaupunki kertoo aprillipäivänä julkaisuvapaassa tiedotteessaan, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on saanut roolin elokuvaohjaaja Markku Pölösen tulevassa elokuvassa. Karjalainen esittää raitiovaunua kohtauksessa, joka sijoittuu Helsinkiin.

From Waste to Taste -yhdistyksen mukaan helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin. Tiedotteen mukaan luvassa on ainakin käyristä kurkuista ja erilaisista tomaateista tehtyä salaattia, kukkakaalipyreetä ja sirkkavoileipäkakkua. Uutuutena juhlassa lanseerataan hävikkibanaanilikööri.

Veikkaus kertoo (siirryt toiseen palveluun) yhtenäistävänsä henkilökuntansa pukeutumisen kaikille yhteisillä lottopallopotkupuvuilla pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiön tiedotteessa uudesta tyylistä kertoo Veikkauksen luova johtaja A-P Rilli.

Satakunnan kansa (siirryt toiseen palveluun) jekuttaa lukijoitaan kertomalla, että Poriin rakennetaan 5000 pientä asuntoa kiinalaisille opiskelijoille ja kaupunginhallitus puolestaan lähtee kuukauden kielikylpyyn New Yorkin China Towniin.

