Ylen kysely: Moni vähentänyt vuoden aikana somen käyttöä, osa ei onnistu vaikka haluaa

Sosiaalisen median käytön vähentäminen on Ylen teettämän kyselytutkimuksen mukaan vaikeaa varsinkin nuorille.

Aurinkoinen kuva Instagramiin, pikainen päivitys Facebookiin, viestittelyä WhatsApp-ryhmässä ja vielä nopea Twitterin tsekkaus. Sosiaalisessa mediassa voi vierähtää niin paljon aikaa, että monia alkaa jo uuvuttaa. Myös tietojen päätyminen vääriin käsiin huolettaa.

.

Yle Uutisgrafiikka

Ylen Taloustutkimukselta tilaaman kyselytutkimuksen perusteella sosiaalisen median käytössä näkyy pientä laskua. Runsas viidesosa vastaajista arvioi vähentäneensä sosiaalisen median käyttöä viimeisimmän vuoden aikana. Osa vastaajista on puolestaan lisännyt käyttöä, mutta heidän osuutensa on pienempi.

– Monet ihmiset kokevat, että some hallitsee liikaa ajankäyttöä. Siitä on tullut vähän kuin alkoholi tai huume. Myös tietoturvakeskustelu heijastuu siihen, että sosiaalisen median käyttöä on vähennetty, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen sanoo.

Espoolainen Jenna Verainen käyttää Instagramia ja Facebookia päivittäin. Markku Rantala / Yle

Myös espoolainen Jenna Verainen on viime aikoina vähentänyt omaa somen käyttöään.

– Lähinnä lasten takia. Näyttääkseni esimerkkiä, että puhelimella ei tarvitse koko ajan olla, Verainen sanoo.

Verainen käyttää Instagramia ja Facebookia päivittäin, varsinkin vapaapäivisin. Hän seuraa Facebook-kirppareiden tarjontaa ja selailee tuttujen kuulumisia.

– Olen niin utelias, että pitää tutkia kaikki, mitä päivän aikana on kavereille ja tutuille tapahtunut, hän sanoo ja nauraa.

Kaikilta sosiaalisen median käytön vähentäminen ei kuitenkaan onnistu, vaikka tahtoa olisi. Ylen teettämään kyselyyn vastanneista nuorista joka seitsemäs oli yrittänyt vähentää sosiaalisen median käyttöä, mutta ei ollut onnistunut siinä. Naisille näin oli käynyt miehiä useammin.

Helsinkiläiset Teemu Otasalo ja Madeleine Nousiainen arvioivat käyttävänsä somea pari tuntia päivittäin. Markku Rantala / Yle

Helsinkiläiset Teemu Otasalo ja Madeleine Nousiainen arvelevat kuluttavansa sosiaalisen median parissa keskimäärin pari tuntia päivässä. Aikaa on heidän mielestään vaikeaa arvioida, sillä some on niin kiinteä osa elämää. Otasalon someaikaa kuluu lähinnä Instagramissa ja Facebookissa.

– Se on helppoa viihdettä. Tulee vaan selailtua, täytettyä tyhjää aikaa. Haluan seurata, mitä kavereille kuuluu. Ja tietysti ilmoitella sinne vähän omasta elämästä, Teemu Otasalo sanoo.

.

Yle Uutisgrafiikka

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on myös Ylen teettämään tutkimukseen vastanneiden mukaan tärkein syy somen käyttöön. Seuraavaksi tärkeintä on uutisten seuraaminen. Kolmannella sijalla on omien valokuvien lataaminen sivustoille.

Taloustutkimus haastatteli maaliskuun lopussa runsasta tuhatta suomalaista. Vastaajat olivat 15–79-vuotiaita. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa Facebookin, Instagramin, Snapchatin, Twitterin ja WhatsAppin käyttöä. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Lue myös:

Ylen kysely: Suomalaiset ovat huolissaan Facebook-tietojensa väärinkäytöstä – "Sitä miettii kahdesti, mitä sinne laittaa"

Huolestuttaako Facebookin tiedonkeruu? Asiantuntija: Tee nämä neljä säätöä heti omalle tilillesi

Analyysi: Facebookin 50 miljoonan ihmisen tietoja käytettiin Trumpin presidenttikampanjan hyväksi – Pitääkö Facebookin käyttö nyt viimeistään lopettaa?