Nigeriassa 18 kuollut Boko Haramin hyökkäyksessä

Haavoittuneita on 84, viranomaiset kertovat AFP:lle.

Nigeriassa ainakin 18 ihmistä on kuollut ääriryhmä Boko Haramin hyökkäyksessä kahteen kylään, kertoo uutistoimisto AFP paikallista pelastusvirastoa siteeraten.

– Toistaiseksi olemme löytäneet 18 ruumista Bale Shuwan ja Bale Kuran kylistä, viraston edustaja Benlo Dambatto sanoo AFP:lle.

– Uhrit surmattiin, kun he yrittivät paeta kapinallisten ja sotilaiden välistä taistelua.

Haavoittuneita on AFP:n mukaan 84.

Myös uutistoimisto Reuters kertoo hyökkäyksestä saman viraston tietojen perusteella, mutta sen mukaan kuolleita on 15 ja haavoittuneita 68.

Kylät sijaitsevat Maidugurin kaupungin liepeillä. Maiduguri on Bornon osavaltion pääkaupunki, jota pidetään Boko Haramin syntymäpaikkana.

Yle Uutisgrafiikka

Viime viikolla Nigerian hallitus kertoi neuvottelevansa Boko Haramin kanssa, eikä Maidugurissa ole ilmoituksen jälkeen tapahtunut näin merkittäviä hyökkäyksiä.

Boko Haram on pyrkinyt luomaan Nigerian pohjoisosaan jyrkän islamistisen valtion. Sen hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 000 ihmistä vajaassa yhdeksässä vuodessa. Yli kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Lisää aiheesta:

Nigeriassa siepattuja koulutyttöjä on vapautettu – viisi kuoli vankeudessa

Lähteet: AFP, Reuters