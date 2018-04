Herätys: Isot ravintolaketjut maksaneet liian pientä palkkaa, avioliittoon perustuvia oleskelulupahakemuksia hylätään, etelään luvassa aurinkoa

Kotipizza, Subway ja sadat muut ravintolat maksoivat liian pientä palkkaa

Iso ketju ravintolan taustalla ei ole työolojen tae, selviää Ylen laajasta selvityksestä. Räikeimmät epäkohdat Etelä-Suomessa sijaitsevien ravintoloiden työoloissa keskittyvät nyrkkipajoihin, mutta edes nimekäs ketju ravintolan taustalla ei ole tae lainmukaisesta työntekijöiden kohtelusta. Kävimme läpi noin 1 500 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastusraporttia vuosilta 2016 ja 2017. Katso tästä, millaisia puutteita ruokapaikoista löytyi.

Neljännes suomalaisnaisen kanssa avioituneista irakilaismiehistä ei saa oleskelulupaa

AOP

Vuodesta 2015 lähtien joka neljäs irakilaismiehen ja suomalaisnaisen väliseen avioliittoon perustuva oleskelulupahakemus on hylätty. Tällaisia avioliittoja kuitenkin solmitaan yhä enemmän. Irakilaismiehet eivät ole ainoa ryhmä, jotka avioiduttuaan saavat usein kielteisen oleskelulupapäätöksen. Tilastojen mukaan miesten on ylipäätään vaikeampi saada oleskelulupaa avioliiton perusteella kuin naisten. Esimerkiksi thaimaalaisista puolisoista vain neljä prosenttia on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen.

Pelko kauppasodasta painoi kursseja Wall Streetillä – Tokion pörssi avasi laskussa

Työntekijöitä New Yorkin pörssissä maanantaina. Justin Lane / EPA

Kasvanut pelko Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kauppasodan syttymisestä painoi osakekursseja Wall Streetillä maanantaina. Tokio pörssi avasi puolestaan tänään laskusuunnassa. Kiina otti eilen käyttöön vastatulleja yhdysvaltalaisille tuotteille.

Iso-Britannia kieltämässä norsunluun myynnin

Hongkongissa takavarikoitua norsunluuta. Alex Hofford / EPA

Iso-Britannia aikoo kieltää norsunluun myynnin, kirjoittaa muun muassa BBC. Pyrkimyksenä on rajoittaa laitonta norsunluukauppaa, estää norsujen salametsästys ja näin suojella eläimiä. Aikaisemmat kiellot ovat koskeneet vuoden 1947 jälkeen valmistettuja norsunluuesineitä. Uusi tiukennettu laki koskisi myös vanhempia esineitä.

Itään ja pohjoiseen lisää lunta, etelään ja länteen aurinkoa

Yle

Lunta sataa tänään vielä yleisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan etelään ja länteen virtaa kuivempaa ilmaa ja sää selkenee. Iltapäivä ja varsinkin ilta ovat etelä- ja keskiosassa maata laajalti selkeitä. Lisää säästä yle.fi/saa.