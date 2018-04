Aktiivimallista apua maaseudun kausitöihin – MTK perustaa oman työvoimatoimiston

Maataloustuottajain keskusliiton mukaan kausitöitä on tarjolla 15 000 henkilölle

Maanviljelijä Henrik Finne tarkastelee lumen peittämiä peltojaan. Hänen mukaansa kylvämään päästään tällä kertaa tavanomaista myöhemmin. Mustasaaren kunnassa tilaa pyörittävä Finne toimii myös oman alueensa avomaanviljelijöiden puheenjohtajana.

Ongelmat työvoiman saannissa ovat tulleet tutuiksi tätäkin kautta.

– Kesän aikana on helpompaa, koska opiskelijoilla on vapaata, mutta elokuun ja lokakuun välillä ja aikaisin toukokuussa on vaikea saada työväkeä.

Marjanpoiminnasta pelto- ja metsätöihin

Maataloustuottajain etujärjestö MTK on päättänyt perustaa oman työvoimatoimiston. Verkossa toimiva uusi työnvälityspalvelu on maaseudun työvoiman tarpeita varten. MTK:n mukaan Suomessa on tälläkin erää tarjolla kausitöitä jopa 15 000 henkilölle.

– Tarkoitus on helpottaa työn ja tekijöiden kohtaamista. On esimerkiksi näitä kausitöitä, jotka painottuvat kesäaikaan ja sitten on aina kaikenlaista remppaa ja kiireapulaisen tehtäviä, Marttila sanoo.

MTK:n mukaan tehtävien kirjo voi olla hyvinkin laaja marjanpoiminnasta pelto- ja metsätöihin.

Oikealla asenteella pääsee jo pitkälle

Palvelun avulla yrittäjät voivat löytää työvoimaa ja työttömät työllistyä ja täyttää myös aktiivimallin ehtoja.

– Uskon, että työntekijän ja työttömän kannalta tämä antaa paljon mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin ehtoja ja tämä kannattaa ilman muuta pitää mielessä Marttila sanoo.

Kevään kylvöihin valmistautuvan viljelijän Henrik Finnen mielestä tärkeintä vihannesmailla työskennellessä on oikea asenne.

– Tärkeintä on, että on hyvä työmotivaatio ja se, että peukalo ei ole keskellä kämmentä, koska tämä on paljon käsityötä, Finne sanoo.

MTK:n uudesta palvelusta saavat apua niin yrittäjät kuin palkansajatkin.

– Palveluun on yhdistetty erilaisia laskutus- ja palkanmaksu- sekä veropalveluja, Marttila sanoo