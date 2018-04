Raitiolinja kahdeksan reitti typistyy – yli 8 000 matkustajaa siirtyy busseihin Oopperan ja Jätkäsaaren välillä

Syynä muutokseen on Mechelininkadun perusparannustyö, joka estää raitioliikenteen kadulla. Poikkeusjärjestely kestää elokuun loppuun saakka.

Raitiovaunu kahdeksan liikenne katkeaa tiistaista lähtien Oopperan kohdalla. Loppumatka Oopperalta Jätkäsaareen ja päin vastoin kuljetaan jatkossa bussilla numero 8X.

Syynä muutokseen on Mechelininkadun perusparannustyö, joka estää raitioliikenteen kadulla. Mechelininkadulla tehtävä peruskorjaus on välttämätön, sillä kadun kunnallistekniikka on vanhentunutta.

Bussi korvaa osittain raitiolinjan 8 Raitiovaunun pääte- ja lähtöpysäkki on Oopperan pysäkki Helsinginkadulla.

Ajamatta jää Töölöntori, Apollonkatu, Caloniuksenkatu, Perhonkatu, Maria, Itämerenkatu, Ruoholahti(M), Länsisatamankatu, Crusellinsilta, Saukonpaasi.

Korvaavan bussin pysäkit on esitelty tarkemmin HSL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun)

Korvaava bussilinja 8X (siirryt toiseen palveluun) kulkee raitiovaunun reittiä Jätkäsaaren ja Oopperan välillä, mutta pysäkkien sijainneissa on raitiovaunun pysäkkeihin verrattuna pieniä muutoksia. Poikkeusjärjestely kestää elokuun loppuun saakka.

Korvaavan bussin osuudella on arkivuorokautena keskimäärin 8 200 matkustajaa. Kaikkiaan raitiolinjalla kahdeksan matkustaa arkivuorokautena keskimäärin hieman alle 20 000 matkustajaa.

Mechelininkadun rakennustyöt ovat kaupungin mukaan nyt noin puolessa välissä. Kevään aikana tehdään lähinnä pintatöitä eli kivi- ja asfalttitöitä. Kadun perusparannuksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

