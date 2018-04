"Uutinen edellä etsitään huumoria" – Ajankohtaissatiiri Noin viikon studio aloittaa

Uusi ajankohtaissatiiri alkaa tänä torstaina TV 2:ssa iltayhdeksältä. Ylen aamu-tv:ssä vieraillut Anders Helenius kertoo, että tekijäporukan tunnelmat ennen torstain ensiesiintymistä ovat hyvät. Hän on ollut mukana myös Noin viikon uutisten taustatiimissä alusta alkaen. Noin viikon uutiset päättyi, koska sen juontaja Jukka Lindström muutti ulkomaille.

– Olemme koko talven kehitelleet ja kirjoittaneet ohjelmaa ja harjoitelleet. Nyt kun pääsee oikeasti tekemään ohjelmaa, se tuntuu oikein hyvältä.

– Olen ihan samoissa fiiliksissä, kun vihdoinkin pääsee tekemään oikean yleisön eteen ja oikeille ihmisille. Se on mahtavaa, sanoo ohjelman toinen juontaja Eeva Vekki.

Yksi käsikirjoittajista Jenni Poranen kertoo, että käytännössä Noin viikon studiota tekee käytännössä lähes sama tiimi kuin Noin viikon uutisia.

– Pienin muutoksin ja lisäyksin. On saatu uusia naamoja ruutuun ja käsikirjoitustiimiin. Porukka on samanlainen – yhtä hullu, luova ja yhteen pelaava kuin ennenkin.

Eeva Vekki lisää vielä sanan "kunnianhimoinen" kuvaamaan tekijäjoukkoa. Vekki on esiintynyt paljon muun muassa standup-koomikkona esimerkiksi Improsiskot-ryhmässä. Hän testasi ohjelmaa varten kirjeenvaihtajaroolia jo pari vuotta sitten. Hänet muistetaan muun muassa Guggenheim-raporteista Noin viikon uutisissa.

– Viime syksynä koekuvausten kautta päädyin sitten tähän rooliin, missä olen, Vekki kertoo.

– Kun Yle pyysi tekemään tätä ohjelmaa, pidettiin aika lailla tiimi kasassa, ja pyydettin vielä Eeva mukaan kirjoitusporukkaan. Kaikki ovat kyllä olleet aika samaa mieltä siitä, minkälaista ohjelmaa lähdetään tekemään, kertoo puolestaan Helenius.

– Ajatuksena oli pitää sama sisältö eli että me vitsaillaan uutisista edelleen, se ei muutu siitä mihinkään, Helenius kuvailee.

Kaksi ankkuria ja muitakin esille

Uudessa ohjelmassa on kuitenkin edellisestä poiketen kaksi ankkuria, lisäksi Noin viikon studioon tuodaan tekijäjoukosta muitakin esiintymään.

– Meidän tiimissä on monta hauskaa koomikkoa, joten toivottavasti hekin tulevat kevään aikana tutuiksi, Helenius sanoo.

– Kaikki ovat toivottavasti katsoneet uutisia, ja lähdetään miettimään sitä, mikä inspiroi. Lähdetään uutinen edellä, mistä löytyisi huumoria, Vekki kuvailee ohjelman synnyttämistä.

Hän lisää, että katastrofiuutisista tai sodista voi olla vaikea vääntää vitsiä, mutta politiikasta ja erilaisista ilmiöistä riittää materiaalia ohjelmaa varten.

– Ei ne ole hauskoja ennen kuin me tehdään niistä hauskoja. Lähteitä vitseille on todella paljon, Helenius kertoo.

– Sinne kirjoitetaan tuhat vitsiä, joista yksi loppujen lopuksi päätyy käsikirjoitukseen. Kyllä me ajatellaan, että mikä naurattaa meitä ja toki ajatellaan yleisöä, että mikä voisi iskeä, Vekki kertoo.

– Se on vähän niin kuin kokiksen resepti, että se on salainen, Helenius lohkaisee.

Enemmän se menee kuitenkin niin, että erilaisia uutisia testataan porukassa, miten ne toimivat. Ja yhdestä asiasta kirjoitetaan monta versiota, kuinka se voisi kulkea.

– Parhaimmillaan se toimii niin, että loppuvaiheessa kukaan ei edes muista, kenen vitsi oli kyseessä. Me olemme harvinaisen yksimielisiä siitä, mikä on meidän näköistä, Poranen sanoo.

– Nyt on mahtavaa, kun meitä on kaksi, ja välillä on huomattu, että tämä on ehkä jotain sellaista, mitä Anders ei halua sanoa ääneen ja mä sanon, että mua ei haittaa, mä voin sanoa ihan mitä vain, Vekki naurahtaa.

– Ilman suodattimia, naurahtaa Ylen aamu-tv:n juontaja Mikko Haapanen.

– Ilman suodattimia, Vekki myöntää virne silmäkulmassa.

Lisää videoita

– Tässähän on kyse kovasta journalistisesta työstä, että saa väännettyä vitsin rakettimies-spagettimiehestä, Helenius ironisoi. Rakettimies viittaa Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja Spagettimies Italian entiseen pääministeriin Silvio Berlusconiin.

Todellisuudelle halutaan kuitenkin pysyä uskollisena, kertoo toimittajataustainen Jenni Poranen. Helenius lisää vielä, että maailmankuvaa ei ehkä kuitenkaan kannata rakentaa ajankohtaissatiirin varaan.

Helenius lupasi aamu-tv:ssä, että videoita ainakin tule ohjelmaan lisää. Noin viikon uutisten Guggenheim- ja Finland Second -videot nousivat nopeasti melkoisiksi somehiteiksi ja niitä on katsottu satoja tuhansia kertoja.