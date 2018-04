"Aloin kiukutella rutiineja ja ajan hahmottomuutta vastaan" – Kirjailija Pauliina Vanhatalo koki keski-iän kriisin alle 40-vuotiaana

Kirjailija Pauliina Vanhatalo on 38-vuotias. Ei enää nuori, mutta ei vielä vanhakaan. Suomalaisten keskimääräinen elinikä on 80 vuoden tienoilla, joten 40-vuotiaana ihminen on suurin piirtein puolivälissä.

Vanhataloa keski-ikäistyminen alkoi vaivata pari vuotta sitten. Kaikki oli periaatteessa hyvin, ja elämän suuret valinnat tehty. Oli puoliso, lapset, ammatti ja unelmien omakotitalo. Silti Vanhatalo tunsi tyytymättömyyttä.

– Kaipasin, että saisin valita. Oli vaikea sopeutua elämään, joka oli kohtuullista ja tasaista. Moni keski-ikäinen elää toistuvien rutiinien täyttämää aikaa, jossa aika on hahmotonta.

Keski-ikään liittyykin iän lisäksi elämäntilanteen vakiintuminen ja toisaalta fyysisten muutosten ilmaantuminen. Elämä saattaa alkaa tuntua tylsältä.

– Elämä on tiettyä luuppia, päivääni murmelina.

Vanhatalolla pysähtyneisyyden ja tylsyyden kokemus aloitti itsetutkiskelun ajan, jonka vaiheet hän kokosi vastikään ilmestyneeseen kirjaan Toinen Elämä.

Hyvästijättö nuoruudelle kirpaisee

Keski-iän kriisiin liittyy lopullinen luopuminen nuoruudesta ja siihen sisältyvistä, voimakkaita tunteita herättävistä ”ekoista kerroista”. Pauliina Vanhatalo huomasi kaipaavansa myös sellaista nuoruutta, jota hän ei ollut elänyt.

– Voi olla haikeaa sekä luopua nuoresta ihmisestä joka olin, mutta myös yleisestä nuoruuden ideaalista. Läsnäolo ja voimakkaiden tunteiden kokeminen vaatii enemmän vaivannäköä kuin nuoruuden kiihkeässä uuden luomisen ja syntymän vaiheessa.

Elämänvaiheesta toiseen siirtyessä menetetään jotain, mutta toisaalta jotain uutta voi silloin tulla tilalle. Myös Vanhatalo löysi vähitellen paljon kaunista ja hyvää elämästään. Keski-ikä ei enää herättänyt pelkoa.

– En haluaisi olla nuorempi. Odotan innolla keski-ikään liittyvää keskittymisen ja toimeliaisuuden aikaa, sellaista vapautta ja tilaa, mikä siihen liittyy.

Uusi itsevarmuus lisää hyvinvointia

Jyväskylän yliopiston psykologian emeritaprofessori Lea Pulkkinen on moittinut keski-iän kehitysvaiheen kutsumista kriisiksi. Hänen tutkimustensa mukaan ihmiset ovat keski-iässä yleisesti tyytyväisiä elämäänsä. Varsinkin sosiaalinen hyvinvointi kasvaa sekä miehillä että naisilla viisissäkymmenissä.

Myös Pauliina Vanhatalo vaikuttaa löytäneen tyytyväisyyden ja ilon elämään.

– Koen huojentavana, että lapset ovat jo isompia ja vauva-ajan pahin stressi on ohi. Siitä vapautuu paljon energiaa niihin asioihin, joita pidän tärkeänä.

Voi olla myös helpottavaa, että nuoren ihmisen ehdottomuus karsiutuu elämänkokemuksen lisääntyessä. Kaikkiin kotkotuksiin ei enää tarvitse lähteä mukaan, kun tuntee itsensä ja sen, mistä pitää.

– Kun ei ihan hirveästi pyristele omaa luonnettaan vastaan, niin pystyy tekemään ratkaisuja, jotka tekevät elämästä miellyttävämpää.

Kuuntele lisää kirjailija Pauliina Vanhatalon ajatuksia keski-ikäisyydestä Naisten saunavuoro -podcastista.