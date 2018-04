Unkarin Viktor Orbán matkaamassa jälleen vaalivoittoon – mutta nyt pääministeriä varjostavat korruptioskandaalit ja mies, joka oppi kiroilemaan suomeksi Puumalan Tiikerihai-ravintolassa

Hódmezővásárhely. Jos Unkarin hallitukselta kysyy, sunnuntain parlamenttivaaleissa on kyse maahanmuutosta ja siitä, että ulkovallat haluavat pakkoasuttaa Unkarin vierailla muuttajilla.

Unkarissa katujen varsille on ilmestynyt mainoksia, joissa on kuva joukosta maahanmuuttajia ja päälle on liimattu sana stop. Jo aiemmin hallitus pystytti teiden varsille verovaroin sinisiä kylttejä, joissa väitetään Brysselin, YK:n ja unkarilaislähtöisen suursijoittajan George Sorosin haluavan pakottaa Unkarin vastaanottamaan laittomia tulijoita.

Viesti on selkeä: Unkaria ja sen itsemääräämisoikeutta uhkaavat nyt pimeät ulkopuoliset voimat. Unkari on asettunut Euroopan unionissa turvapaikanhakijoiden siirtoja vastaan, vaikka maahan jäi vain vähän siirtolaisia sen ollessa kauttakukumaa vuoden 2015 muuttoliikkeessä.

Moni äänestäjä on silti peloissaan. Eläkkeelle jäänyt opettaja Julianna Nagy, 74, ei ole koskaan nähnyt kotikaupungissaan Hódmezővásárhelyssä maahanmuuttajaa. Hän pelkää silti maahanmuuton uhkaavan Unkarin kulttuuria.

– He yrittävät tuoda tänne muukalaisia, joita me emme halua, Nagy sanoo.

Hän ei täsmennä, keitä "he" ovat. Nagy aikoo äänestää pääministeri Viktor Orbánin johtamaa Fidesz-puoluetta, koska uskoo pääministerin suojelevan Unkaria.

Julianna Nagy, 74, ei ole nähnyt kotikaupungissaan Hódmezővásárhelyssä yhtään maahanmuuttajaa, mutta pelkää silti maahanmuuton uhkaavan Unkaria. Uwe Tautenhahn

Unkarin heikko ja hajanainen oppositio käy puolestaan kovin erinäköistä vaalikamppailua. Heidän mielestään Unkarin suurin uhka on maata vuodesta 2010 johtanut pääministeri Orbán.

Orbánin kaudellaan valtaa on keskitetty Fidesz-puolueelle. Myös EU on arvostellut Unkaria jo vuosia siitä, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja lehdistönvapautta on heikennetty. Viime kuukausina myös kansalaisjärjestöjä vastan on hyökätty..

Joidenkin arvioiden mukaan näissä vaaleissa sinetöidään Unkarin demokratian kohtalo. Sen vuoksi oppositio on yrittänyt koota rivejään yhteisrintamaksi Orbánia ja Fidesziä vastaan, joka on mielipidemittausten perusteella pysymässä pääministeripuolueena.

Opposition yhteisrintama ei kuitenkaan ole suurin este Orbánin uudelle valtakaudelle. Näissä vaaleissa on nimittäin mukana musta hevonen.

Korruptioskandaalit ja raportit EU-varojen väärinkäytöstä ovat ravistelleet Unkarin politiikkaa uudenlaisella tavalla. Varjo osuu suoraan politiiikan huipulle, sillä yksi EU-tukien epämääräisestä käytöstä hyötyneistä on ollut EU-vastaisen pääministerin oma vävy.

Korruptiopaljastusten seuraukset ovat jo nähtävissä Hódmezővásárhelyn kaupungissa parin tunnin ajomatkan päässä Budapestista. Noin 50 000 asukkaan kaupungissa koettiin helmikuussa poliittinen sensaatio.

Korruptiota vastaan taistellut opposition yhteisehdokas Péter Márki-Zay voitti pormestarinvaaleissa valtapuolue Fideszin ehdokkaan. Hallitukselle tulos oli järkytys, koska kaupunki on perinteisesti ollut Fideszin vahvaa tukialuetta.

Yle Uutisgrafiikka

Márki-Zay on kansainvälinen, kielitaitoinen ja uusi kasvo Unkarin politiikassa. Ylen haastattelun alussa hän yllättää puhumalla suomea. Hän kertoo oppineensa liudan haastatteluun sopimattomia sanoja Puumalan Tiikerihai-ravintolassa 1990-luvun alussa.

– Jostain syystä muistan suomeksi vain kirosanat, joita opin työskennellessäni Puumalassa ravintolassa. Ja tämän: Olen kuin pieni elefantti – opin hitaasti ja unohdan nopeasti, Péter Márki-Zay sanoo Hódmezővásárhelyn kaupungintalossa. Loppuosa on selvää suomea.

Márki-Zay vietti Suomessa 1990-luvulla kaikkiaan viisi kuukautta, Puumalassa, Oulussa ja Helsingissä. Myöhemmin Márki-Zay muutti Yhdysvaltoihin, sai seitsemän lasta ja palasi Unkariin. Nyt hän on yksi Unkarin politiikan kuumimmista nimistä.

Opposition ehdokas Péter Márki-Zay voitti yllättäen pormestarinvaalit Hódmezővásárhelyssä, joka on hallituksen lähipiiriä koskettavan skandaalin keskiössä. Uwe Tautenhahn

Márki-Zayn voitto oli unkarilaisittain poliittinen järistys kahdestakin syystä. Se osoitti, että vaaleissakin voi vielä tulla yllätyksiä – varsinkin jos oppositio järjestäytyy yhdeksi rintamaksi Fidesziä vastaan kuten Hódmezővásárhelyn pormestarinvaalissa.

Toinen syy poliittiselle järistykselle on voitto nimenomaan Hódmezővásárhelyssä. Kaupunki on noussut symboloimaan sitä, miten EU:n tukirahat Unkarille ovat hyödyttäneet Orbánin lähipiiriä.

Hódmezővásárhelyn katujen varsia reunustavat uudet, vain muutaman vuoden ikäiset led-katulamput. Kaupunki oli ensimmäinen, jossa katuvalourakka myönnettiin alalla täysin uudelle toimijalle Elios Innovativ Zrt -yhtiölle.

Yksi yhtiön omistajista oli István Tiborcz, joka on naimisissa pääministeri Viktor Orbánin tyttären Ráhelin kanssa eli on Orbánin vävy.

Sittemmin koko Unkarissa katuvalourakoiden vaatimukseksi asetettiin kokemus tietynlaisista led-valoista. Elios Innovativ Zrt -yhtiöstä tuli ainoa, joka enää kelpasi valojen asentajaksi.

Pääministerin vävystä on tullut järjestäytyneen rikollisuuden symboli. Edit Zgut, politiikan tutkija

EU:n alainen petostentorjuntavirasto Olaf selvitti yhtiön urakoita vuodenvaihteessa valmistuneessa kaksivuotisessa selvityksessään. Yhtiön yhteensä 40 miljoonan euron urakat saivat EU:n, ja sitä kautta myös suomalaisen veronmaksajien tukirahoja.

Unkari ei ole julkistanut raporttia, mutta siitä on uutisoinut joidenkin unkarilaisviestinten lisäksi muun muassa yhdysvaltalainen The Wall Street Journal. (siirryt toiseen palveluun)

Unkarilaisen politiikan tutkijan Edit Zgutin mukaan Olafin raportilla on ollut Unkarissa vaikutusta, vaikka valtaosa mediasta onkin hallitukselle myötämielisissä käsissä ja vaiennut raportista.

– Totta kai se on ollut iso asia Unkarissa. Pääministerin vävystä on tullut järjestäytyneen rikollisuuden symboli, Zgut sanoo Ylen haastattelussa Budapestissa. Hän työskentelee tutkijana Political Capital -tutkimuslaitoksessa.

Unkarilainen politiikan tutkija Edit Zgut sanoo korruptioskandaalien syövän valtapuolueen suosiota kuin hitaasti vaikuttava myrkky. Uwe Tautenhahn

Zgutin mukaan Olafin selvitys on selvä syy sille, miksi opposition ehdokas Péter Márki-Zay voitti vaalit Hódmezővásárhelyssä.

– Koko tapaus Eliosin ja katulamppujen ympärillä toimi kuin hitaasti vaikuttava myrkky. Osalle äänestäjistä tämän tason korruptio oli mahdotonta hyväksyä.

Petostentorjuntavirasto Olafilla ei ole valtuuksia nostaa syytteitä, joten EU-varojen väärinkäytön selvittäminen on jäämässä Unkarin vastuulle. Politiikan tutkija Zgut muistuttaa syyttäjänviraston olevan tiukasti valtapuolue Fideszin ohjauksessa. Pääministerin vävyä tuskin vedetään oikeuteen kovinkaan nopeasti.

EU:n maalaminen viholliseksi on hyödyttänyt Orbánia myös korruptiosyytösten keskellä. Zgutin mukaan ulkoinen kritiikki on helppo mitätöidä kutsumalla sitä hyökkäykseksi Unkaria ja sen suvereniteettia vastaan.

Hódmezővásárhelyssä Orbánia tukeva Julianna Nagy pitääkin korruptioväitteitä mustamaalaamisena.

– Väitteet eivät ole totta. Pahat ihmiset, jotka haluavat vahingoittaa Orbánia, levittävät niitä, Nagy sanoo kaupungin keskusaukiolla.

Hallitus pystytti jo syksyllä teiden varsille kylttejä, jotka varoittavat suursijoittaja George Sorosin "suunnitelmasta". Valtapuolue Fidesz väittää, että Soros ja EU olisivat yhdessä suunnitelleet turvapaikanhakijoiden jakamista jäsenmaiden kesken. AFP / Lehtikuva

Péter Márki-Zay uskoo itse voittaneensa pormestarinvaalit siksi, että kaupungin asukkaat ovat kyllästyneet pelon ja pelottelun ilmapiiriin. Koska urakat ja siten työt ovat riippuvaisia poliittisista suhteista, ihmiset eivät enää uskalla arvostella hallitusta ääneen.

Hän kertoo työnantajien uhanneen potkuilla niitä äänestäjiä, jotka pormestarinvaalikampanjan aikana tykkäsivät hänen Facebook-kirjoituksistaan.

Olen asunut Britanniassa ja tiedän, mitä demokratia on. Täällä Unkarissa sitä ei ole. Peter, Hódmezővásárhely

Pormestari ei ole ainoa, joka puhuu pelon ilmapiiristä. Hódmezővásárhelyn keskustassa ohikulkija tunnustautuu Márki-Zayn kannattajaksi, mutta ei halua kertoa koko nimeään tai puhua kameralle.

– Haluan pitää työpaikkani, Peteriksi esittäytyvä mies selittää.

Peterin mukaan valtapuolue Fideszillä on lonkerot yhteiskunnan joka tasolla. Hän toivoo Márki-Zayn tuovan muutoksen.

– Olen asunut Britanniassa ja tiedän, mitä demokratia on. Täällä Unkarissa sitä ei ole, hän sanoo ja jatkaa matkaansa.

Unkarin hallituksen edustaja tai Hódmezővásárhelyssä toimiva Fideszin puoluetoimisto eivät pyynnöistä huolimatta antaneet Ylelle haastattelua.

Sunnuntain parlamenttivaaleissa ei ole Péter Márki-Zayn mukaan kyse tavanomaisista poliittisista valinnoista. Kyse on nyt siitä, kuristaako Orbán liberaalin demokratian viimeisetkin rippeet kuoliaaksi Unkarissa.

Hän on yksi monista yhä enemmän kaikupohjaa saavista äänistä, jotka vaativat hajanaisen ja riitaisin opposition yhdistymistä Orbánia vastaan. Márki-Zayn valintaa tukivat jo yhdessä sosialistit ja äärioikeisto. .

Nämä parlamenttivaalit ovat todennäköisesti viimeiset jokseenkin vapaat ja reilut vaalit, joissa oppositiolla on edes teoreettinen mahdollisuus voittaa Fidesz. Cas Mudde, politiikan tutkija

Samaa taktiikkaa halutaan soveltaa nyt valtakunnan tasolla. Yksi Euroopan tunnetuimmista populismin tutkijoista Cas Mudde kirjoitti viime viikolla brittilehti The Guardianissa (siirryt toiseen palveluun), että liberaalia demokratiaa kannattavien oppositioryhmien on nyt yhdistettävä voimansa äärioikeistolaisen Jobbik-puolueen kanssa.

Jobbik on avoimesti häirinnyt Unkarin romanivähemmistöä ja ajanut äärioikeistolaista politiikkaa. Mudde sanoo silti, että oppositiovoimien yhdistäminen on nyt ainoa keino Orbánin pysäyttämiseksi.

Äärioikeistolainen Jobbik-puolue on saamassa mielipidetiedustelujen mukaan lähes 20 prosenttia äänistä. Puolueen vaalijulisteessa esiintyy puheenjohtaja Gabor Vona. Attila Kisbenedek / AFP

– Nämä parlamenttivaalit ovat todennäköisesti viimeiset jokseenkin vapaat ja reilut vaalit, joissa oppositiolla on edes teoreettinen mahdollisuus voittaa Fidesz, Mudde kirjoittaa.

Mudde sanoo, ettei voimien yhdistäminen tarkoita äärioikeistolaisen politiikan hyväksymistä. Kyseessä on taktinen keino pelastaa Unkari Orbánin jatkokaudelta.

Péter Márki-Zay ei ole ehdolla parlamenttivaaleissa eikä istu ole minkään puolueen riveissä. Katolinen suurperheen isä sanoo ideologisesti edustavansa maltillista konservatiivista oikeistoa – eli poliittista linjaa, jota Fidesz hänen mielestään ennen ajoi.

– Meidän on päästävä eroon korruptiosta ja pelottelusta, minkä vuoksi tuen oppositiota.

Hän sanoo demokratian, oikeusvaltion, markkinatalouden ja EU-integraation olevan nyt tosissaan vaakalaudalla. Márki-Zay ei kuitenkaan usko, että edes oppositio pystyisi tuomaan Unkaria takaisin tälle tielle.

– Kommunismin kaaduttua kaikki puolueet tukivat näitä neljää perusarvoa. Nyt en näe minkään puolueen olevan niiden kaikkien takana.

