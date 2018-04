HUS lähetti vahingossa satojen potilaiden tietoja ulkopuolisille henkilöille

Viisi ihmistä on saanut käsiinsä satojen HUSin potilaiden sairaskertomustietoja virheellisen kirjelähetyksen takia. Potilaat, joiden tietoja on lähetetty ulkopuolisille henkilöille, saavat näinä päivinä tiedon asiasta.

HUS käyttää potilaskirjeiden lähettämisessä ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka tulostaa ja kuorittaa HUSin sähköisesti lähettämät kirjeet sekä toimittaa ne postin kuljetettavaksi.

Viidelle potilaalle on lähetetty maaliskuun alussa heidän omien sairauskertomustietojen lisäksi satojen muiden potilaiden sairauskertomustietoja. Virheelliset lähetykset sisälsivät yhteensä 526 henkilön tietoja.

– Virhe tuli ilmi siten, että yksi virheellisen lähetyksen saaneista henkilöistä oli yhteydessä HUSiin. Kyseinen lähetys noudettiin välittömästi, vs. johtajaylilääkäri Petri Bono kertoo HUSin tiedotteessa.

Virheen taustalla on Bonon mukaan palveluntarjoajan inhimillinen erehdys tietojen tulostamisen yhteydessä. Vastaavaa ei ole HUSissa tapahtunut aikaisemmin.

Myöhemmin kävi ilmi, että vastaavanlaisia virheellisiä lähetyksiä on neljä lisää. HUS on ollut yhteydessä myös muihin virheellisten lähetysten vastaanottajiin ja lähetykset on palautettu HUSille. Osa virheellisten lähetysten saajista ehti avata kuoren, osa ei.

Niille potilaille, joiden tietoja lähetettiin ulkopuolisille henkilöille, on lähetetty kirjeitse tieto tapahtuneesta.

HUS on saanut virheen tehneeltä palveluntarjoajalta selvityksen virheeseen johtaneista syistä ja toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että vastaava virhe ei enää toistu. HUS harkitsee virheestä aiheutuvia sopimusoikeudellisia seurauksia palveluntarjoajalle.

– Mahdolliseen sanktioon en halua ottaa kantaa, se on HUSin juristien ja tämän yrityksen välinen asia, Bono toteaa.

Lisäksi HUS on tehnyt tapahtuneesta ilmoitukset sekä Valviralle että Tietosuojavaltuutetulle.

– Pahoittelen syvästi palveluntarjoajan tekemää virhettä. Teemme kaikkemme, jotta vastaavanlaista virhettä ei tapahtuisi enää jatkossa, Petri Bono korostaa HUSin tiedotteessa.

HUSista lähtee vuosittain 2,7 miljoonaa kirjettä potilaille. Kirjeet ovat ajanvarauskirjeitä, potilaslaskuja ja niin sanottuja hoitopalautteita, jotka ovat kopioita sairaskertomusmerkinnöistä, epikriiseistä ja tutkimustuloksista.

Juttua täydennetty 3.4.2018 klo 12:08. Lisätty neljäs kappale ja Bonon kommentti mahdollisesta sanktiosta.