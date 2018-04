Kuusi kuoli polttopulloiskussa Etelä-Afrikassa – kaksi kaivostyöläiseksi naamioitunutta teki iskun

Kuusi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui polttopulloiskussa kaivostyöläisten bussiin, kertoi Etelä-Afrikan kaivostyöläisiä edustava liitto tiistaina. Liiton tiedottajan mukaan iskun syytä ei tiedetä.

Eteläafrikkalaisen uutissivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaksi kaivostyöläisiksi naamioitunutta henkilöä oli sytyttänyt bussin palamaan ja paennut paikalta. Bussinkuljettaja ja matkustajat olivat paenneet bussin ikkunoiden kautta. Iskussa loukkaantui ainakin 28 kaivostyöläistä. Heidät vietiin sairaalaan.

Bussissa oli ollut Modikwa Platinum Mine -kaivoksen työntekijöitä. Kaivoksella toimivat African Rainbow Minerals (ARM) ja Anglo American Platinum (Amplats) -yhtiöt.

Isku tehtiin Driekopissa Limpopon alueella maan pohjoisosassa. Poliisi etsii tekijöitä.

Etelä-Afrikka on maailman suurimpia platinan tuottajamaita. Maassa on tasaisin väliajoin väkivaltaisuuksia. Paikallisväestö on vaatinut kaivosyhtiöiltä viime vuosina esimerkiksi työtä ja parempia korvauksia.

Lähteet: Reuters, AFP