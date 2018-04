Oikeusministerin erityisavustaja Tapani Mäkinen irtisanoutui tehtävästään: kertoo syyksi häneen kohdistuvan rikosepäilyn

Erityisavustajani Tapani Mäkinen on tänään irtisanoutunut tehtävästään.Syynä on poliisin käynnistämä esitutkinta, joka liittyy Mäkisen aiempiin tehtäviin Vantaan kunnallispolitiikassa vuonna https://t.co/2l1HF9cD5Z on viranomaisten hoidettavana.Uusi avustaja valitaan lähiaikoina.