"Helsinki ei haraa vastaan", väittää Sanna Vesikansa – 5 kysymystä apulaispormestarille siitä, mikä pääkaupunkia närästää sotessa

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään keskiviikkoiltana ylimääräiseen istuntoon puimaan hallituksen sote-uudistusta. Keskustelun pohjavireenä on kaupunginhallituksen yksimielisesti tekemä esitys (siirryt toiseen palveluun) kaupunginvaltuustolle ja eduskunnalle.

Esityksen mukaan Helsingin huolia ei ole kuunneltu riittävästi sote-uudistuksen valmistelussa.

Keskiviikkoaamuna myös pormestari Jan Vapaavuori (kok.), kommentoi kovin sanoin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia Ylen aamu-tv:n lähetyksessä.

Mikä hallituksen sote-uudistuksessa sitten mättää, Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa?

– Helsingissä on viime vuosina kehitetty yhteensovitettuja palveluja. Esimerkiksi perhekeskuksissa on tuotu kaikki lapsiperheiden palvelut yhteen. Samaa on tehty myös terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä ikäihmisten palvelukeskuksissa. Ideana on tuoda eri ammattikuntia yhteen, kuten terveyspalveluita, fysioterapiaa, sosiaaliohjausta sekä mielenterveys- ja päihdetyötä.

– Sitä kautta pyritään ottamaan nopeasti koppi erityisesti niistä helsinkiläisistä, jotka tarvitsevat paljon tukea ja apua. Tästä on saatu hyviä kokemuksia, mutta hallituksen esittämien sote-keskusten myötä palvelut pirstaloituvat, Vesikansa sanoo.

Liittyykö valinnanvapauteen ja asiakasseteleihin mielestäsi riskejä?

– Valinnanvapaus monimutkaistaa ja pirstaloi nykyistä palvelua, jossa on ollut vahvana ajatuksena, että julkinen terveydenhuolto on kuskin paikalla ja pitää ohjaksia vahvasti käsissään. Hallituksen esittämän mallin myötä ohjaaminen on vaikeampaa. Kukaan ei oikein tiedä, mitä riskejä siirtymävaiheisiin liittyy, joten niitä on vaikea ennakoida.

– Helsingillä on jo palveluseteleitä moniin palveluihin ja kaupunki on kehittänyt niitä yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Valinnanvapauslainsäädännössä asiakasseteli tulee pakottavana samaan aikaan kaikkia maakuntia koskevana asiana. Maakunnalla pitäisi olla oikeus päättää, mitä asiakasseteleitä otetaan käyttöön ja milloin.

Millaisena näet sote-keskusten roolin?

– Valinnanvapauslainsäädännössä sote-keskukset tulevat samanlaisella mallilla koko maahan, mutta pääkaupunkiseudulla on hyvin erilaisia tilanteita kuin syrjäseuduilla. Tästä ei tule hyvin toimivaa mallia koko Suomeen, eikä se palvele helsinkiläisiä oikealla tavalla.

Millaisia seurauksia hallituksen esittämä sote-uudistus voi aiheuttaa sinun toimialaasi Helsingissä?

– Monissa palveluissa, kuten kehitysvammaisten asumispalveluissa ja omaishoidon tuessa tehdään nyt Helsingissä enemmän kun laki vaatii kunnilta minimitasolla.

Helsinki ylittää lain vaatimukset mm. näissä asioissa: Päiväkotien varhaiskasvatusta ei ole rajattu 20 tuntiin viikossa niiden lasten kohdallla, joiden vanhemmat eivät opiskele tai työskentele kokopäiväisesti

Päiväkotiryhmissä yhtä aikuista kohden on 7 lasta, kun lain sallima määrä on 8 lasta 3 vuotta täyttäneiden ryhmissä

Terveysaseman lääkärin vastaanotolla käynti on helsinkiläisille maksutonta, kun sosiaali- ja terveysministeriön määrittämä enimmäismaksu on 20,60 €

– Meillä on huolena, että sote-uudistus saattaa lisätä kustannuksia, vaikka sen tarkoitus on hillitä niitä. Helsinki voi joutua tekemään leikkauksia niissä asioissa, joihin nyt käytetään ylimääräisiä resursseja. Sote-uudistuksessa ei myöskään ole varattu rahaa tutkimukseen ja koulutukseen, mikä vaikuttaa suurten ylipistokaupunkien sairaanhoitopiireihin.

Uskotko, että helsinkiläisvaltuutettujen kanta vaikuttaa eduskuntaan ja hallitukseen, kannattaako edes harata vastaan?

– Helsinki ei haraa vastaan vaan on esittämässä laajan, toivottavasti monen valtuustopuolueen kannan siitä, että kokonaisuutta olisi syytä katsoa vielä uudestaan.

Lue myös:

Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan soten kapinakokousta – Jättivaltuusto allekirjoittaisi vetoomuksen valtiolle

Pääkaupunkiseudun sote-kapina kiihtyy: Sote vie 300 miljoonaa euroa Uudeltamaalta – Tätä säästöt voisivat tarkoittaa pääkaupunkiseudulla

Suomen suurin valtuusto sorvaa yhteisen kannan hallituksen sote-uudistukseen, ja se tulee olemaan kriittinen, uskoo apulaispormestari