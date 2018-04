Ruotsin puolustusministeri Ylelle Venäjän ohjusharjoituksesta Itämerellä: “Epätavallista, mutta ei käytäntöjen vastaista”

Venäjä aloittaa kolmipäiväiset ohjusharjoitukset tiettävästi varhain keskiviikkoaamuna Itämerellä Ruotsin ja Tanskan aluevesien lähettyvillä. Harjoitusalue on Tanskan Bornholmin saaren ja Ruotsin etelärannikon tuntumassa.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist sanoo Ylelle, että ohjusharjoituksen järjestäminen on epätavallista, mutta ei käytäntöjen vastaista.

Hänen mukaansa asiaan palataan harjoituksen jälkeen, kun tiedetään, mitä tapahtui.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist.

Hultqvist on ollut pidättyväinen myös lausunnoissaan ruotsalaiselle medialle. Dagens Nyheter -lehdelle hän kommentoi lyhyesti Venäjän harjoitusta samoin sanoin kuin Ylellekin.

Hultqvist sanoo myös, että on aihetta kysyä, miksi harjoitus pidetään täällä (Ruotsin lähettyvillä) ja sitä on siksi seurattava erittäin tarkasti.

Ruotsin ilmailuhallitus ja merenkulkulaitos ovat varoittaneet etukäteen lentoyhtiöitä ja meriliikennettä kansainvälisillä vesillä tehtävästä ohjusharjoituksesta. Ruotsi vastaa alueen lennonjohdosta, koska se kuuluu Ruotsin lentotiedotusalueeseen.

Harjoituksessa uusia piirteitä

Ruotsalaiset turvallisuuspolitiikan asiantuntijat arvioivat, että Venäjä pyrkii harjoituksella vahvistamaan mielikuvaa alueen sotilasmahtina.

Ruotsi on Suomen tapaan vahvistanut viime vuosina sotilaallista yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa. Ruotsin hallitus on myös tehnyt päätöksen Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän hankkimisesta Yhdysvalloista. Hanke on ensivaiheessa runsaan miljardin euron arvoinen.

Tutkimusjohtaja Niklas Granholm Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksesta FOI:sta sanoo DN:lle, että Venäjän nyt aloittama ohjusharjoitus ei istu sotaharjoitusten normaalikuvaan.

– Tässä harjoituksessa on uusia piirteitä, koska se on kauempana lännessä kuin missä on aiemmin harjoiteltu. Venäjä haluaa korostaa asemaansa ja näyttää sitä ympäröivälle maailmalle, Granholm sanoo.

Venäjä näyttää mahtiaan

Viime viikkoina myrkytystapauksesta liikkeelle lähtenyt Venäjän ja Britannian välinen diplomaattinen kriisi on kärjistynyt ja myös useat läntiset maat ovat valinneet konfliktissa puolensa.

Ruotsi karkotti yhden venäläisen diplomaatin ja Venäjä vastasi samalla mitalla karkottamalla yhden ruotsalaisen.

Tohtori Stefan Lundqvist Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulusta arvelee, että myrkytystapauksen yhteydessä Venäjä on havahtunut länsimaiden yhtenäiseen rintamaan Venäjää vastaan. Tästä kielivät Sergei Lavrovin puheet siitä, että monet maat ovat taipuneet Washingtonin painostukseen.

– Luulen, että kun asiat eivät ole menneet Venäjän suunnitelmien mukaan, ohjusharjoitus voi olla yksi keino Venäjälle näyttää mahtiaan, Lundqvist sanoo.

Venäjän ohjusharjoituksen on ilmeisesti tarkoitus jatkua perjantaihin.