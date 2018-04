Herätys: Kolmihenkinen perhe menehtyi tulipalossa Kotkassa, YouTuben pääkonttorilla ammuskeltiin, päivä alkaa poutaisena

Kolmihenkinen perhe menehtyi tulipalossa Kotkassa

Kolmihenkinen perhe on menehtynyt tulipalossa Kotkan Veikkolassa. Puolen yön aikaan syttynyt rintamamiestalo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo ilmiliekeissä. Rakennuspalossa menehtyi kolmehenkinen perhe eli vanhemmat ja heidän täysi-ikäinen poikansa.

Kun avoimeen työpaikkaan ei löydy tekijää

Yli 500 yrittäjää kertoo, millaista on kun avoimiin töihin ei saada mistään tekijöitä. Sadat yritykset kertovat Ylelle kärsivänsä työvoimapulasta samaan aikaan kuin Suomessa on satojatuhansia ihmisiä työttömänä. Pula työvoimasta turhauttaa ja uuvuttaa monia varsinkin pieniä yrittäjiä.

Presidentti luennoi sisällissodasta Tampereella

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö huomioi sisällissodan muistovuoden vierailuilla Tampereelle, Nivalaan ja Turkuun. Presidentti Niinistö luennoi Tampereen yliopistolla tänään kello 13. Luennon aiheena on "Sodasta sovintoon". Voit seurata luentona suorana täältä.

Ampumavälikohtaus YouTuben pääkonttorilla Kaliforniassa

Noin 30-vuotias nainen avasi tulen ja haavoitti kolmea ihmistä myöhään eilen illalla YouTuben pääkonttorilla Kalifornian San Brunossa, lähellä San Franciscoa. Lopuksi nainen ampui itsensä. Uutiskanava CBS:n mukaan yksi haavoittuneista, kriittisessä tilassa oleva 36-vuotias mies, on mahdollisesti ampujan seurustelukumppani. Viranomaiset otaksuvat tapauksen liittyvän perheriitaan ja terrorismilla ei uskota olevan osuutta asiaan.

Martin Luther Kingin kuolemasta 50 vuotta

Kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin kuolemasta on kulunut tänään 50 vuotta. Memphisissä hotellin parvekkeella ammuttu King on nyt jopa suositumpi Yhdysvalloissa kuin murhansa aikaan. Hänestä kertovaan näyttelyyn kansalaisoikeuksien museossa on jonotettu jo viikkoja.

Päivä alkaa poutaisena

Keskiviikkopäivä alkaa suurelta osin aurinkoisana ja poutaisena. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan lämpötila kohoaa etelässä +5 asteeseen ja pohjoisessakin yleisesti nollan vaiheille. Iltapäivän ja illan kuluessa lännestä lähestyy sateita, jotka liikkuvat nopeasti keskiviikkoillan ja torstaiyön aikana koilliseen. Lisää säästä yle.fi/saa.