Ampumavälikohtaus YouTuben pääkonttorin läheisyydessä Kaliforniassa – useita haavoittunut

Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevan YouTuben pääkonttorin lähettyvillä on ammuttu laukauksia, uutisoivat Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi on vahvistanut saaneensa hälytyksen YouTuben pääkonttorille. Poliisi uskoo, että Youtuben pääkonttorin epäilty ampuja kuoli itse aiheutettuun ampumahaavaan. Epäilty oli nainen.

Paikalla on ambulansseja ja poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään poissa alueelta, BBC kertoo. Uutistoimisto Reutersin mukaan ampumahaavoja saaneita uhreja on toimitettu sairaalaan San Franciscoon. Tiettävästi neljä ihmistä on viety sairaalahoitoon ampumahaavojen takia.

YouTuben pääkonttori sijaitsee San Brunon kaupungissa.

Shots fired at YouTube offices in California, casualties reported https://t.co/G066qhkeBV — Reuters Top News (@Reuters) 3. huhtikuuta 2018

Lähteet: Reuters, AFP, STT