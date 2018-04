Martin Luther Kingin neljä taistelua – näistä teoista mustien ihmisoikeusliikkeen johtaja tunnetaan

"Minulla on unelma"

Elokuun 28. päivä 1963 Martin Luther King järjesti Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa valtavan mielenosoituksen mustien ihmisoikeuksien puolesta.

"March on Washington for Jobs and Freedom" keräsi arviolta yli 200 000 osanottajaa ja siitä muodostui yksi suurimmista Washingtonissa koskaan yhtenä päivänä järjestetyistä kansankokouksista.

Lincolnin muistomerkillä King piti kuuluisan "I have a dream" -puheensa, jossa hän vaati loppua rasismille.

Hän myös esitti toivomuksen, että jonakin päivänä kaikki ihmiset voisivat olla tasa-arvoisia keskenään ihonväristä riippumatta.

"[...] – Minulla on unelma, että jonakin päivänä neljä lastani voivat elää maassa, missä heitä ei arvioida ihonvärinsä perusteella, vaan heidän persoonallisuutensa ja luonteensa perusteella.[...]"

Seuraavana vuonna eli 1964 hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto väkivallattomasta työstään rotujen välisen tasa-arvon hyväksi.