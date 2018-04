Suomalaisliikemiehen taposta epäillyt tuotiin oikeuden eteen Ugandassa – poliisitutkinta valmistunut, syytetyt anovat vapaaksi takuita vastaan

Ugandassa on jatkunut suomalaisen liikemiehen kuolemaa ja mahdollista henkirikosta käsittelevä oikeudenkäynti.

Viisi epäiltyä tuotiin torstaina aamupäivällä toista kertaa oikeuden eteen Kampalassa Buganda Roadin oikeustalolla.

Heitä syytetään liikemiehen taposta, väärennöksestä, salaliitosta ja huumeiden myynnistä. Syytetyt eivät saaneet olla äänessä käsittelyssä.

Syytetyt tuotiin toista kertaa oikeuden eteen torstaina Kampalassa. Africa Mashariki Media Agency

Oikeussalissa paikalla olleen kuvaajan mukaan syytetyt vaikuttivat huolestuneilta, mutta käyttäytyivät rauhallisesti. Viisikon kasvoilta paistoi väsymys.

Johtava syyttäjä Viola Tusingiwire kertoi poliisistutkinnan valmistuneen ja syyttäjien olevan valmiit kuulemaan todistajia.

Oikeus jatkoi syytettyjen vangitsemista ensi tiistaihin. Silloin on määrä ilmoittaa myös se, milloin jutun pääkäsittely alkaa.

Puolitoista kuukautta vangittuina olleet syytetyt anoivat päästä vapaaksi takuita vastaan. Oikeus vastaa anomukseen tiistaina.

Suomalaisen liikemiehen kuolemaa käsittelevää oikeudenkäyntiä johtaa tuomari James Ereemye Mawanda. Africa Mashariki Media Agency

Pääkäsittelyssä kuullaan syyttäjän ja puolustuksen puheenvuorot sekä kuullaan todistajia.

Tapaus kuohuttanut sekä Suomessa että Ugandassa

Liikemiehen kuolema epäselvissä olosuhteissa nostatti helmikuussa suuren kohun, kun selvisi, että mies oli matkustanut Ugandaan yhdessä entisen viestintäministerin Suvi Lindénin (kok.) kanssa.

Lisäksi paljastui, että miehellä oli valtio-omisteisen puolustustarvikeyhtiö Patrian kirjallinen lupa markkinoida yhtiön tuotteita Ugandassa. Patria selvitti osuuttaan asiassa helmikuussa.

Pearl of Africa -hotelli Kampalassa Ugandassa. EPA

Liikemies löydettiin kuolleena luksushotelli Pearl of African huoneesta Ugandan pääkaupungissa Kampalassa 6. helmikuuta. Hän oli saapunut maahan Lindénin kanssa edeltävänä päivänä.

Tällaisia ovat syytetyt

Ensimmäisen kerran Luziran vankilassa pidettävät syytetyt olivat oikeuden edessä kaksi viikkoa sitten, kun syytteet nostettiin.

Yksi syytetyistä on ugandalainen 31-vuotias nainen, joka on aikaisemmin työskennellyt Qatarissa vastaanottovirkailijana. Kuolleen liikemiehen on kerrottu tutustuneen naiseen nimenomaan Qatarissa.

Buganda Roadin oikeustalon sali oli täynnä torstain käsittelyssä. Africa Mashariki Media Agency

Poliisitutkinnan mukaan nainen kuljetti helmikuun 5. päivänä liikemiehen huoneeseen huumausaineita ja psykotrooppisia aineita. Syytteessä on mainittu kokaiini, heroiini sekä hyönteismyrkyissä käytettävät aineet chlorfenviphos ja dichlorvos.

Toinen keskeinen syytetty on Ugandan turvallisuuspalvelu ISO:n 37-vuotias tiedusteluvirkamies. Häntä ja 29-vuotiasta ugandalaista liikenaista syytetään väärennöksestä.

Tutkinnan mukaan kaksikko väärensi ja toimitti liikemiehelle kutsukirjeen, joka näytti olevan ISO:n johtajan Frank Bagyenda Kakan allekirjoittama.

Lisäksi syytteessä on 46-vuotias kampalalainen kotiäiti, jonka epäillään myyneen huumeet sekä 26-vuotias mies, jonka epäillään toimineen autonkuljettajana.

Syytettyjen puolustusta johtaa asianajaja Muhammad Mbabazi. Africa Mashariki Media Agency

Lentokentältä kuulusteluun, kuulustelusta luksushotelliin

Liikemiehen ja Suvi Lindénin matka tyssäsi jo passintarkastuksessa maanantaina 5. helmikuuta, kun liikemiehen esittämässä kutsukirjeessä paljastui epäselvyyksiä.

Viranomaiset soittivat kentältä ISO:n johtajalle Frank Bagyenda Kakalle, joka ei odottanut vierailijoita Suomesta.

Liikemies ja Lindén ohjattiin kentällä odotustiloihin. Sieltä heidät kuljetettiin pääkaupunki Kampalaan.

Liikemiehellä oli Ugandaan saapuessaan mukanaan kutsukirje, joka on viranomaisten mukaan väärennetty. Yle

Ainakin liikemiestä kuulusteltiin tiettävästi ISO:n päämajassa ilmeisesti useamman tunnin ajan. Hänet tuotiin lähistöllä sijaitsevaan luksushotelliin Pearl of Africaan myöhemmin kuin Lindén.

Nyt syytteessä oleva 31-vuotias nainen ainakin vieraili poliisitutkinnan mukaan liikemiehen huoneessa, jonka numero oli 806. Liikemies löydettiin huoneesta kuolleena seuraavana päivänä.

Tutkinnasta tullut osa turvallisuuspalvelun ja poliisin valtakamppailua

Kaksi viikkoa kuoleman jälkeen Ugandan ylin poliisijohto järjesti tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, että miehen elimistöstä löydettiin tutkimuksissa jäämiä kokaiinista ja hyönteismyrkystä.

Tuolloin poliisi sanoi, että aineita oli kaikkialla vainajan ruumiissa: veressä, maksassa, munuaisissa ja virtsassa. Poliisi ei kertonut miten aineet olivat elimistöön päätyneet. Kuolinsyyksi ilmoitettiin myrkytystilasta johtunut hapenpuute. Vainajassa ei ollut merkkejä väkivallasta.

Suomessa vainajalle tehdyn kuolemansyyn tutkimuksen tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Myöhemmin poliisin kanssa valtakamppailua käyvä turvallisuuspalvelu ISO on Ugandan median mukaan kutsunut poliisin raporttia puutteelliseksi. Maaliskuun alussa ISO:n edustaja kertoi myös, että hotellin turvakameran nauhoitetta oli peukaloitu.

Ugandan poliisin tiedottaja Emilian Kayima tiedotustilaisuudessa Kampalassa 19. helmikuuta. Teemu Juhola / Yle

Turvallisuuspalvelu ilmoitti julkistavansa oman raporttinsa tapauksesta myöhemmin. Presidentin alaisuudessa toimiva tiedusteluorganisaatio kutsui suomalainen kuolemaa ”suunnitelluksi”.

ISO ja poliisi ovat myös kiistelleet siitä, kumpi pääsee kuulustelemaan epäiltyjä ja kumman viranomaisen huostassa he ovat olleet.

Entinen kokoomusministeri Suvi Lindén ei ole kommentoinut Ugandan tapahtumia julkisuudessa.

Patriasta on jupakan seurauksena lähtenyt kolme johtajaa.

