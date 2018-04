Pikkukunta myy terveys- ja hoivarakennuksiaan Attendolle 1,5 miljoonalla eurolla – maakunnan sote-yhtymä näreissään kaupoista

Hirvensalmen kunnanhallitus on hyväksynyt rakennuskaupat ja yhteistyösopimuksen Attendon kanssa. Kunnanvaltuusto näytti hankkeelle vihreää valoa viime vuoden puolella. Sopimuksen mukaan Attendo ostaa kunnan palvelukeskuksen, terveyskeskuksen ja palveluasumista tarjoavan Heikinkodin rakennukset 1,5 miljoonalla eurolla ja varautuu tuottamaan palveluita kunnassa.

Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavassa kuntayhtymässä Essotessa sopimus herättää närää. Hirvensalmen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vuoden 2017 alusta saakka ollut Essotella.

Hirvensalmen kunnanjohtajan Seppo Ruhasen mukaan Attendo-yhteistyöllä halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen kunnassa, kun palveluita uudistetaan. Sopimuksessa on ehtoja, joiden mukaan yhteistyön laatu riippuu siitä, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus vuonna 2020. Sopimuksen mukaan Attendo rakentaa esimerkiksi 60-paikkaisen hoivakodin.

– Odotuksena on, että uusi sote tuo säästö- ja tehostamisvaatimuksia. Koska Hirvensalmi on lähellä Mikkeliä, pelkona on, että palvelut keskitetään yhä enenevissä määrin Mikkeliin, ja siksi turvaamme näin toimintaedellytyksiä tuonnemmaksikin, kertoo Ruhanen.

Sopimus on palveluiden turvaamisen lisäksi kunnan tapa torjua kiinteistöriskiä, jonka sote- ja maakuntauudistus heittää kuntien niskoille.

– On arvioitu, että kolmasosa sotekiinteistöistä jää uudistuksen myötä tyhjäksi, ja meillä nämä rakennukset ovat elinkaarensa päässä. Valtuusto päätti, että rakennukset myydään ilman maapohjia, muistuttaa Ruhanen.

Kunta ja kuntayhtymä eri mieltä vaikutuksista

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotessa Hirvensalmen päätös nostattaa kritiikkiä. Kuntayhtymän hallitus pohtii ensi viikolla, ryhtyykö Essote vastatoimiin.

– Hallituksessa pohditaan, lähteekö Essote tekemään tästä valituksen. Itse harkitsen nyt loppuviikosta, mitä tulen esittämään hallitukselle, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote ei ole ollut mukana neuvottelupöydässä, kun Hirvensalmen ja Attendon kauppoja on hierottu.

– Kun Kangasniemellä tehtiin vastaavia suunnitelmia, Essote oli mukana. Meillä on kymmeniä työntekijöitä Hirvensalmella, muistuttaa Kortelainen.

Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen kiistää, että Hirvensalmen ja Attendon välinen sopimus vaikuttaisi Essoteen, vaikka kaupan kohteina olevissa rakennuksissa on parhaillaan Essoten toimintaa.

– Emme ole neuvotelleet Attendon kanssa Essoten palveluista. Kunta ei sotkeennu Essoten ja Attendon välisiin asioihin, Ruhanen muotoilee.

– Olen eri linjoilla. Asia kuohuttaa työntekijöitämme ja he kaipaavat tietoa. Tämä on herättänyt huomattavaa huolestuneisuutta, vaikka muutokset tapahtuisivat vasta parin vuoden päästä. Siksi olemme tänään järjestäneet henkilöstölle tiedotustilaisuuden, kun meille selvisi sopimuksen sisältö, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Lue aiheesta lisää: Kolme terveysjättiä kilpasilla Hirvensalmen sote-kiinteistöistä – kunta myöntyi Attendon kosintaan