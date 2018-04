Kansainvälinen energiajärjestö ennustaa, että tulevaisuudessa fossiilisia polttoaineita käytetään edelleen paljon – Maiden hallituksia ohjataan eri suuntaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa

Fossiillisia polttoaineita käytetään Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n skenaarion mukaan (siirryt toiseen palveluun) tulevaisuudessakin niin paljon, että maapallo lämpenee 1,5 astetta jo vuoteen 2022 mennessä ja kaksi astetta vuoteen 2034 mennessä.

IEA:lla on myös toinen kunnianhimoisempi ennustemalli. Siinäkin 1,5 asteen hiilibudjetti ylitetään jo vuoteen 2023 mennessä ja kahden asteen raja vuoteen 2040 mennessä.

IEA tulee näin edistäneeksi näkymää maailmasta, joka on riippuvainen fossiilisista polttoaineista.

– On vaarana, että skenaariosta tulee itseään toteuttava ennustus politiikan ja sijoitusten pohjana, sanoo tutkimusjohtaja Greg Muttitt tutkimuksen julkaisseesta Oil Change International -järjestöstä (siirryt toiseen palveluun), joka ajaa siirtymää fossiilisista kohti puhtaampia energiamuotoja.

Pariisin ilmastosopimuksessa sovittiin, että ilmastonmuutos pidetään alle kahdessa asteessa ja pyritään alle 1,5 asteen lämpenemiseen.

"Jos muutkin jatkavat, mekin jatkamme fossiililinjalla"

Energia-alan raamatuksi sanotun IEA:n ennusteen ongelma on se, että monessa maassa sitä käytetään energiapolitiikan perustana. Jos siis energiajärjestö ennustaa, että fossiilisia käytetään jatkossakin paljon, maiden hallitukset perustelevat sillä fossiilisten polttoaineiden käytön jatkamista. Fossiiliset polttoaineet taas ovat pääsyy ilmastonmuutokseen.

Myös Suomessa on käytetty IEA:n laskelmia, kun on valittu tulevaisuuden tapoja tuottaa energiaa, esimerkiksi vuoteen 2030 tähtäävässä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Kaikki OECD:n alaisen IEA:n 30 jäsenmaata ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen. Muttittin mukaan IEA:n pitäisi auttaa maita saavuttamaan ilmastotavoitteet, eikä pidättäytymään niistä.

Fossiiliset jyllänneet aiemminkin – uusiutuvan energian tuotantoa vaikea ennustaa

Kansainvälinen energiajärjestö on aiemmissa raporteissaan ennakoinut ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista polttoaineista irtautumista pahasti alakanttiin. Esimerkiksi vuoden 2010 ennusteet aurinkosähkön tuotannosta vuonna 2024 saavutettiin jo tammikuussa 2015. Myös IEA:n ennustama aurinkosähkön investointikustannus Euroopassa vuonna 2050 alittui jo vuonna 2015.

IEA on puolustanut fossiilispainotteisia raporttejaan sillä, että uusiutuvan energian käyttöönottoa on vaikea ennustaa. Varapääjohtaja Laura Cozzi myönsi pari vuotta sitten Ylelle, että se on “mission impossible”.

Ainakin kaksi IEA:n pääraportin kirjoittajista oli öljy-yhtiöiden palveluksessa raporttia kirjoittaessaan, todetaan Oil Change Internationalin raportissa.

