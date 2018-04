Kiinan ja Yhdysvaltain tullinokittelusta lisäpotkua possuviennille Suomesta ja Euroopasta Kiinaan – kauppasotaa ei silti toivota

Mistä on kyse? Yhdysvallat yrittää tuontitulleilla korjata alijäämäistä Kiinan kauppatasettaan

Kiina on vastannut määräämällä tuontitulleja yhdysvaltalaisille tuotteille

EU onnistui ainakin siirtämään Yhdysvaltain määräämiä tulleja myöhempään kevääseen

Tuontitullit on todettu lukuisissa tutkimukissa tehottomiksi ja vahingollisiksi talouskasvulle

Kiina asetti maanantaina 25 prosentin tuontitullin Yhdysvalloista tuotavalle sianlihalle. Sen lisäksi vähän pienemmät tuontitullit asetettiin kymmenille muille maataloustuotteille rusinoista vesimeloneihin.

Kiinan tullipäätökset ovat vastatoimi Yhdysvaltain päättämille tuontitulleille Kiinasta tuotaville alumiini- ja terästuotteille.

Kahden suurvallan tullinokittelu ei silti välttämättä sekoita porsaanlihan maailmanmarkkinoita, vaikka Kiina onkin sianlihan suurin kuluttaja. Yhdysvallat taas on vienyt Kiinaan sianlihaa reilun miljardin dollarin arvosta.

– Nykyisin maailmanlaajuiset alan yritykset ovat niin isoja, että ne pystyvät yrityksen sisällä reagoimaan kauppavirtoihin ja minimoimaan tullien vaikutukset, Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori sanoo.

Arovuori muistuttaa, että maailmalla on tehty menneinä vuosina useita valtavan isoja yrityskauppoja elintarvikealalla. Myös Kiina on ollut yritysostoksilla Yhdysvalloissa.

– Tämän sanottuani on tietysti todettava, että tulleilla on aina kauppaa heikentäviä vaikutuksia. Silti nykyaikaisen kauppasodan vaikutukset ovat pienempiä kuin mitä ne olivat esimerkiksi 70-luvulla tai 80-luvun alussa.

Arovuoren mukaan Kiinan asettamat tullit eivät myöskään lopeta kokonaan sianlihan vientiä Yhdysvalloista Kiinaan. Tuontilihan hinta tietenkin nousee, mutta niin voi käydä myös Kiinassa tuotetulle lihan hinnalle.

– Tullin hintaa nostava vaikutus saattaa jopa kompensoitua, jos kotimaiseen tuotantoon kohdistuu paljon uutta kysyntää, Arovuori tulkitsee.

Euroopan unionista viedään sianlihaa ylivoimaisesti eniten Kiinaan. Vuoden 2017 kokonaisvienti oli 1,4 miljoonaa tonnia.

Aapo Parviainen, Yle

Suuria viejämaita ovat Espanja, Saksa, Tanska, Alankomaat ja Ranska. Niiden osuus koko EU:n sianlihan viennistä Kiinaan oli viime vuonna 85 prosenttia. Siitä voisi päätellä, että Kiinan Yhdysvaltain tuonnille asettamat tullit lisäisivät vientiä Euroopasta Kiinaan.

– Kun otetaan huomioon hintatasoasioita, valuuttakursseja ja muita [kaupan käyntiin liittyviä] asioita, niin hiukan epäilen, että tässä olisi jokin suuri mullistus edessä, toimialapäällikkö Marika Säynevirta Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

Säynevirran mukaan Yhdysvaltain sianlihan vienti ei saanut pysyviä kolhuja edes vajaa vuosikymmen sitten, kun Kiina kielsi tuonnin kokonaan Yhdysvaltain sikatiloilla riehuneen tautiepidemian vuoksi.

– En muista, että olisi puhuttu dramaattisesta tilanteesta edes siinäkään yhteydessä. Kokonaiskauppatilanteeseen vaikuttaa niin moni muukin asia, Säynevirta kertoo.

Suomesta Kiinaan on vienyt sianlihaa Atria. Viime vuoden noin kolmen miljoonan kilon vienti katoaa Kiinan kokonaiskulutukseen kuin vesipisara valtamereen, mutta on Atrialle kasvava markkina. Silti meneillään oleva tullinokittelu tuskin kovin paljon näkyy kysynnässä.

– Mahdollisesti kysyntä tulee jonkin verran kasvamaan, mutta on todella vaikea arvioida mitkä ovat pitkän aikavälin vaikutukset. Nämä kauppasodat eivät ole mieluisia kenellekään toimijalle, Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoo.

Tilannetta mutkistaa sekin, että Suomessa sianlihan tuotanto ja kulutus ovat jokseenkin tasapainossa. Toisin on koko Euroopan tasolla.

– Euroopasta pitää viedä noin neljä miljardia kiloa sianlihaa sen vuoksi, että Euroopassa kulutus on pienempi kuin tuotanto.

Kiinan viennin osuus kaikesta Atrian sianlihan teurasmäärästä on liki neljä prosenttia.

Myös kilpailija HKScan on aloittelemassa sianlihan vientiä Kiinaan vielä tämän vuoden aikana. Tulliuutiset on yhtiön pääkonttorissa luettu, mutta niiden ei anneta häiritä liiketoiminnan aloittamista.

– Me emme voi kilpailla määrillä, koska sianlihan kulutus on Kiinassa niin suurta. Meidän on kilpailtava laadulla ja puhtaudella. Olen varma, että oma laatuvalikoimamme pärjää Kiinan markkinoilla, tulee kauppasota tai ei, kansainvälisen kaupan johtaja Jukka Nikkinen HKScanista kertoo.

Kauppasodan vaara on taas vähän lähempänä, koska Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona uusista Kiinaan kohdistuvista tuontitulleista, joihin puolestaan Kiina vastasi välittömästi.