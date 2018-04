Amazon mullistamaan Suomen ruokakauppaa? Kauppias: “2–4 vuoden kuluttua he ovat täällä”

Amazon saapuu Pohjolaan erikoiskaupan kautta, mutta se on vasta alkua uskoo ruoan verkkokauppias. Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa verkkokaupan jättiläinen myy myös ruokaa.

Yhdysvaltalainen verkkokaupan jätti Amazon saapuu Pohjolaan. Ruotsalaislehti Dagens Industrin pari viikkoa vanha uutinen (siirryt toiseen palveluun)on yhä vaille virallista vahvistusta, mutta kaupanala odottaa kilpailun kiristymistä henkeään pidätellen.

Ruotsin palvelukeskuksensa kautta Amazonin odotetaan toimittavan Suomeen vaatteita, urheiluvälineitä, elektroniikkaa, kosmetiikkaa ja muita erikoiskaupan tuotteita.

Eikä hyökkäys jää tähän. Verkkokauppa Kauppahalli24:n liiketoimintajohtaja Veijo Heinonen uskoo Amazonin ryhtyvät myös ruokakauppiaaksi.

– Kahdesta neljään vuotta – ja he ovat täällä myös ruoan kanssa, Heinonen sanoo.

Kauppahalli24:n toimitusjohtaja Veijo Heinonen kuvattuna yrityksen keräilyvarastossa Keravalla. Antti Kolppo / Yle

Arvio ei ole tuulesta temmattu. Yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa Amazon on toimittanut ruokaa jo vuosikymmenen ajan. Lisäksi yhtiö osti viime vuonna yhtiö ruokakauppajätti Whole Foods Marketin 13 miljardilla eurolla.

Amazon toimittaa ruokaa myös Englannissa ja Saksassa. Viime viikolla se kertoi ryhtyvänsä myymään myös ranskalaisen Monoprixin tuotteita. Jatkossa Amazon hoitaa kuljetukset myymälöistä kotioville kahdessa tunnissa ilmaiseksi, kunhan asiakas on yhtiön Prime-palvelun jäsen (noin 6€/kk).

Jos suomalainen haluaa nykyisin ruoan verkkokaupasta kotiin yhden työpäivän sisällä, siitä joutuu maksamaan noin kymmenen euroa. Kauppahalli24 tuo parhaimmillaan ostokset ilmaiseksi, mutta ei samana päivänä. Amazonin tulo olisi ruoan verkkokaupassa todellinen järistys.

Heinosen mukaan Amazon mullistaisi koko kaupan alan. Pohjoismaissa yhtiötä kiinnostaa maksukykyinen asiakaskunta sekä toimialan haavoittuva rakenne.

– Suomessa investoidaan yhä seiniin, vaikka kauppa digitalisoituu ja siirtyy verkkoon. Pian kiinteistöjen asiakasvolyymit alkavat pudota ja iso pyörä alkaa pyöriä – kauppoja lakkautetaan, välimatkat pitenevät ja verkkokaupan kilpailuky paranee entisestään.

Kauppahalli24 myy ja toimittaa päivittäistavaroita pääkaupunkiseudulla, viime vuonna yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla.

“Seinät ovat kilpailuetu”

Onko mahdollista, että Amazon kiinnostuisi Suomen ruokakaupasta?

– Kyllä varmaan jollakin aikavälillä, mutta en pysty pysty tässä vaiheessa sen vahvemmin kommentoimaan, SOK:n digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen sanoo.

Torniainen toteaa, että kaikesta kaupasta tulee yhä globaalimpaa, mutta laaja myymäläverkosto ja asiakastuntemus ovat S-ryhmälle kilpailuetu myös jatkossa.

– Tunnemme suomalaisen kuluttajan ja hänen tarpeensa ja pystymme sitä kautta tuomaan oikeat tuotteet saataville.

Matti Torniainen Yle

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli muistuttaa, että myös Amazon näyttää uskovan perinteisiin kivijalkamyymälöihin – ostihan yhtiö sellaisen Yhdysvalloista. Euroopassakin Amazon tekee sopimuksia nimenomaan perinteisten kauppaketjujen kanssa.

– Kivijalkakauppa on käytännössä edellytys, että pystyy tekemään asiakkaiden tarpeiden mukaista ruoan ja tuoretuotteiden verkkokauppaa isossa mittakaavassa. Erikoistuotteisiin verrattuna vaikeusaste nousee siinä ratkaisevasti, Akseli sanoo.

Keskon ja SOK:n pieni kilpailija pysyy kannassaan. Juuri nyt Amazon näkee perinteiset ketjut hyödyllisinä työkaluina, mutta se on välivaihe.

– Amazon ei tule toimimaan niillä pelisäännöillä joilla me haluamme heidän pelaavan täällä Suomessa. He tulevat käyttämään hyväkseen meidän heikkouksiamme, Kauppahalli24:n Heinonen sanoo.

Hän ennakoi, että Amazon synnyttää murroksen, jollaista ei Suomessa ole nähty sitten vuoden 2002, jolloin saksalainen Lidl avasi ensimmäiset liikkeensä.

S-ryhmä on ylivoimainen

S-ryhmä on suomalaisen verkkokaupan ylivoimainen markkinajohtaja reilun 60 prosentin markkinaosuudella. Sijoituksella ei tosin kannata vielä leveillä.

Suomessa on kymmeniä tavallisia ruokakauppoja, joissa myydään vuosittain enemmän ruokaa kuin kaikissa Suomen verkkokaupoissa yhteensä.

Tutkimusyhtiö Nielsenin arvion mukaan Suomessa myytiin viime vuonna elintarvikkeita verkossa 48 miljoonalla eurolla. Se on vain 0,3 prosenttia Suomen noin 18 miljardin euron päivittäistavaramyynnistä. Samaan aikaan Britanniassa ja Ranskassa yli kuusi prosenttia päivittäistavaramyynnistä on jo siirtynyt verkkoon.

Yhdysvalloissa arviot verkkokaupan osuudesta vaihtelevat kahden ja reilun neljän prosentin välillä. Ruoan verkkomyynnistä Amazonin osuus on lähes viidennes (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimusyhtiö Nielsenin arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) viiden–seitsemän vuoden kuluessa 70 prosenttia yhdysvaltalaisista tekee ruokaostoksia verkossa.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Tulee Amazon Suomeen tai ei, myös suomalaiset ruoan verkkokaupat odottavat jatkossa vahvaa kasvua. Keskon Ari Akseli arvioi verkkokaupan osuuden noin viisinkertaistuvan muutaman vuoden kuluessa.

Kesko lisää tänä vuonna verkkokaupan kotiintoimituksia tekevien ruokakauppojensa määrää 90 liikkeestä 140 liikkeeseen ja kertoo tavoittelevansa jatkossa 40 prosentin markkinaosuutta.

– Myynnin kehityksessä on nähty jopa yli 50 prosentin kasvulukuja. Toki varaa on kasvaakin, kun ruoan verkkokauppa on Suomessa samalla tasolla kuin mitä se oli Ruotsissa vuonna 2009, Keskon Ari Akseli sanoo.