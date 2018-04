Asiantuntija: On epärealistista ajatella, että maakuntauudistus sekä tuottaa säästöjä että parantaa palveluita

Maakuntauudistus on jo porteilla, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä se maksaa tai mistä kolmen miljardin luvattu säästö syntyy.

Maakunta- ja sote-uudistuksen on toivottu hillitsevän menoja kolmella miljardilla eurolla.

Yle kysyi arvioita uudistuksen hintalapusta asiantuntijoilta sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiseltä (kesk.). Kukaan ei osannut täsmällisesti arvioida, mistä säästöt syntyvät.

Ministeri Vehviläinen pohti asiaa A-studiossa keskiviikkona.

– Sitä ei osaa kukaan täsmällisesti tässä vaiheessa sanoa, miten 18 maakuntaa toteuttaa ne kustannusten alentamiset.

Vehviläisen mukaan kolmen miljardin säästö syntyy maakuntien rahoituslain kautta.

– Siellä on kustannuskasvun leikkuri olemassa. Maakunnan vastuulla on järjestäjänä tehdä sellaisia toimia, millä ihmisille turvataan palvelut kustannustehokkaasti.

Mitään konkreettisia säästökohteita Vehviläinen ei mainitse.

– Meillä on tällä hetkellä melkein 200 sotejärjestäjää pelkästään, jatkossa on 18. Tottakai 18 on paljon helpompi saada niitä kustannussäästöjä aikaiseksi.

Professori: Kustannukset nousevat aluksi

Finanssihallinnon professori Lasse Oulasvirta muistuttaa, että mahdollisten säästöjen kääntöpuolella on myös uudelleen järjestettyjen palveluiden laatu ja saatavuus.

– Se, että uudistus sekä säästää että parantaa palveluiden laatua on äärimmäisen kunnianhimoinen, jopa epärealistinen tavoite, Oulasvirta pohtii.

Oulasvirta toteaa, että maakuntauudistuksen hinta selviää vain kokeilemalla.

– Aika näyttää. Se liittyy hyvin paljon siihen, miten toimeenpano onnistuu käytännössä.

Säästöjä todennäköisempänä Oulasvirta pitää sitä, että kustannukset ainakin alkuvaiheessa nousevat.

– Paljon riippuu siitä, kuinka tiukalle maakuntien rahoitus päätetään valtion budjetissa. Mitä tapahtuu, jos maakunta ei pysty järjestämään lakisääteisiä palveluita valtion myöntämällä rahoituksella?

Katso koko keskustelu Yle Areenasta.

