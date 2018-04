Facebook: Käyttäjätietoja luovutettiin Cambridge Analyticalle aiemmin tiedettyä enemmän – jopa 87 miljoonan tiedot

Yhteisöpalvelu Facebookin mukaan jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle. Aiempi arvio on ollut noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Facebookin teknologiapomo Mike Schroepfer ilmoitti asiasta keskiviikkona julkilausumassa, jossa kerrottiin uusien yksityisyysasetusten käyttöönotosta.

– Uskomme, että yhteensä jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän - enimmäkseen yhdysvaltalaisten - tiedot ovat voineet joutua sääntöjen vastaisesti Cambridge Analyticalle, julkilausumassa sanotaan.

Facebook rajoittaa pääsyä sovelluksiin, jotka voivat liittyä käyttäjien tapahtumiin, sekä tietoihin ryhmistä, jäsenluetteloista ja sisällöistä.

Some-jätti arvostelun kohteena

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on lupautunut todistamaan Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Zuckerberg saapuu edustajainhuoneen kuultavaksi 11. huhtikuuta, ilmoitti edustajainhuoneen komitea aiemmin keskiviikkona.

Zuckerberg myöntää virheen tapahtuneen, hän totesi tapahtunutta "valtavaksi virheeksi" ja lisäsi sen olevan hänen virheensä.

Facebook on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin käyttäjien tietoja. Yhtiötä ovat arvostelleet niin yksityiset käyttäjät kuin myös sijoittajat, mainostajat ja lainsäätäjät. Ihmiset ovat pöyristyneitä yksityisyyrtensä lokkaamisesta.

Cambridge Analytica oli mukana presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa vuonna 2016.

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan Facebookin käyttäjädatan käytöstä. Facebook on kertonut itsekin palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärin käytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT