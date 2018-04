Poliisi tapasi Youtuben pääkonttorilla ampuneen naisen tunteja ennen hyökkäystä

Yhdysvalloissa poliisi on jatkanut YouTuben pääkonttorilla tapahtuneiden ampumisten tutkintaa. Poliisin mukaan teon motiivini on mitä ilmeisemmin viha YouTuben linjauksia ja politiikkaa kohtaan.

– Tutkimuksen tässä vaiheessa uskotaan, että epäilty oli järkyttynyt YouTuben toimintatavoista ja käytännöistä. Tämä näyttää olevan motiivi tähän tapaukseen, sanoi San Brunon poliisijohtaja Ed Barberini.

Poliisi keskusteli Youtuben pääkonttorilla ampuneen naisen kanssa tunteja ennen hyökkäystä. Ampujan isä oli kertonut Mountain View -alueen poliisille, että hänen tyttärensä oli kadonnut kotoaan ja mahdollisesti matkustanut alueelle.

Naisen perhe oli kertonut, että hän oli raivostunut YouTubessa välittämiensä videoiden sensuroimisesta. Poliisin mukaan ampujan isä tai veli eivät kuitenkaan missään vaiheessa maininneet mitään mahdollisista väkivallanteoista.

Poliisin mukaan he eivät nähneet syytä ottaa naista kiinni löydettyään hänet nukkumasta autostaan ja keskusteltuaan hänen kanssaan. Poliisi jututti naista noin 20 minuutin ajan, eikä hän siinä yhteydessä maininnut mitään YouTubesta tai aikeistaan vahingoittaa itseään tai muita.

Kolme ihmistä sai ampumahaavoja, kun 39-vuotias nainen hyökkäsi tiistaina Youtuben pääkonttoriin San Brunossa Kaliforniassa. Lisäksi yksi henkilö loukkasi jalkansa. Nainen ampui itsensä hyökkäyksen jälkeen.

Yksi kolmesta uhreista, 30-vuotias mies on vielä sairaalahoidossa. Hänen tilansa on sairaalan mukaan vakava. Kaksi muuta uhria on jo kotiutettu.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT