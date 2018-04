Peppu ei nouse penkistä ilman pakkoliikuntaa – Opiskelija kuluttaa istumalihaksiaan jopa 11 tuntia päivässä

Korkeakouluopiskelijoille on tehty suositukset istumisen vähentämiseksi. Silti kynnys luennoilla seisomiseen tai liikkumiseen voi olla korkea.

Mistä on kyse? Korkeakouluopiskelijat istuvat jopa 11 tuntia päivässä. Ammattikorkeakouluissa istutaan enemmän kuin yliopistoissa.

Istumista pyritään vähentämään muun muassa sallimalla seisominen ja kävely luennoilla.

Liikkuminen tai liikkumattomuus on korkeakouluissa opiskelijan itsensä vastuulla.

Kajaani

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jussi Pietiläinen istuu luokassa keväisenä päivänä. Neljän tunnin luento on alkamassa. Kansainvälistä liikunnanohjaajatutkintoa suorittava Pietiläinen tuumailee, että luennolla voi tulla väsy vastaan.

Opiskelijoilla on lupa liikkua luennon aikana, mutta takapuolet nousevat penkistä harvoin.

– Meille on kyllä annettu lupa seistä ja liikkua luokassa, mutta harvoin kukaan liikkuu. Omasta innokkuudesta se on tietysti kiinni, toisaalta kaverin tai sitten opettajan esimerkki varmaan saisi liikkeelle, arvelee Pietiläinen.

Opiskelija Salla Vahvelainen toivoo, että liikunta olisi korkeakoulussakin pakollinen oppiaine. Lasse Hinkula / Yle

Opiskelijahyvinvointivastaava Salla Vahvelainen ymmärtää Pietiläisen mietteet.

– Vaikka on olemassa lupa, kynnys nousta ylös on usein korkealla. Sitä miettii, että mitähän muut oikein ajattelevat, jos minä nousen ylös, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöön kuuluva Vahvelainen sanoo.

Suositus ei vielä takaa liikkumista

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Suomessa väliinputoajia liikkumisen suhteen. Liikunnallisuus jakaa väen kahteen kastiin: liikunnallinen opiskelija löytää helposti tiensä vielä aiempaakin reippaampaan liikkumiseen. Vähän liikkuvaa ihmistä korkeakouluopiskelu voi passivoida entisestään.

Päiväkodeissa, peruskoulussa ja työelämässä istumista yritetään vähentää taukojumpilla, sähköpöydillä tai poistamalla pöytiä ja tuoleja.

Opiskelijan huoneentaulusta voi löytyä lempiliikuntapaikkana metsä, mutta miksi se ei voisi olla luokka? Lasse Hinkula / Yle

Korkeakouluissa istumiseen on herätty ja annettu myös suositukset istumisen vähentämiseksi (siirryt toiseen palveluun). Suositukset tehneeseen asiantuntijatyöryhmään kuulunut Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho toteaa, että ohjeita on sinällään helppo antaa, mutta toteutus on toinen asia.

– Korkeakoulussa ei ole pakkoliikuntaa, eli sitä ei ainakaan vielä tuoda luokkaan osana opetusta. Enemmän kyse on siitä, että esimerkiksi luennolla annettaisiin lupa ja esimerkki, että luokkatilassa voi myös seisoa ja kävellä. Liikkumisen kynnys pitäisi tehdä jokaiselle riittävän matalaksi.

Luennoitsijat kyykkyyn

Opiskelija istuu tunnilla, tentissä ja kirjastossa. Kun päälle lisätään koulumatkat, niin istumista kertyy arkipäivässä helposti 11 tuntia. Asia käy ilmi vuonna 2017 julkaistusta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun) (YTHS). Sen mukaan vain 16 % opiskelijoista istui päivän aikana alle 8 tuntia. Runsas istuminen oli ammattikorkeakouluopiskelijoilla yleisempää kuin yliopisto-opiskelijoilla.

– Ja raskaan päivän päälle mennään sohvalle lepäämään, toteaa Koski-Aho.

Koski-Aho suosittelee esimerkin voimaa: jos luennoitsija antaa luvan seisoa tai kävellä ja pari opiskelijaa näyttäisi mallia, muutkin saisi liikkeelle.

Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho suosittelee, että myös luennoitsijat kannustaisivat opiskelijoita liikkumaan. Lasse Hinkula / Yle

Jos kukaan ei liiku, voisi luennoitsija pitää taukojumpan vähintään 45 minuutin välein.

– Ei sen ihmeellinen tarvitse olla. Jokainen nousisi vain ylös pariksi minuutiksi. Sinä aikana vähän pyöritettäisiin hartioita ja tehtäisiin vaikka muutama kyykky. Saataisiin veri taas kiertämään. Paljosta ei liikkuminen ole siis kiinni.

Istumapalloja ja tyynyjä koulussa

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevan Salla Vahvelaisen mielestä liikunnan pitäisi olla oppiaine myös korkeakoulussa. Sitä se ei kuitenkaan ole, ja siksi korkeakoululiikunnalla on liikuntapalveluiden järjestäjänä iso vastuu opiskelijoiden liikuttamisessa.

– Pitäisi pystyä tarjoamaan sellaisia mahdollisuuksia, että vähänkin liikkunut voisi lähteä mukaan ilman leimautumisen tai pärjäämisen pelkoa. Paljon liikkuville mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän.

Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho on asiassa samoilla linjoilla.

– Liikunta koetaan velvoitteeksi, jota pitää mennä suorittamaan erikseen muualle. Kyllä se siitä lähtee, että nousee vain ylös. Minäkin istahdin, kun puhelin soi, ja tajusin vasta tovin jälkeen nousta ylös. Ajatuskin toimii puhuessa paremmin.

Liikuntaa saisi olla enemmänkin, että pysyisi varmasti paremmin hereillä. Jussi Pietiläinen

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on herätty haasteeseen. Oppilaitos on lähtenyt mukaan peruskoulujen Liikkuva koulu -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää istumista ja lisätä liikkumista.

– Tänne on tuotu istumapalloja ja -tyynyjä. Opettajatkin ovat ottaneet liikunnan tarpeen hyvin vastaan. Tunneilla annetaan lupa olla istumatta, mutta vastuu on kuitenkin pitkälti opiskelijalla itsellään, kertoo Salla Vahvelainen.

Neljän tunnin luennolla istuva Jussi Pietiläinen tietää, että keskellä luentoa on kahvitauko, jolloin voi hakea kahvia ja jaloitella.

– Liikuntaa saisi olla enemmänkin, että pysyisi varmasti paremmin hereillä, opiskelija toteaa.